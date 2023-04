Compaginar las largas jornadas de trabajo con los horarios de los hijos, los cuidados de los mayores o el propio tiempo personal nunca ha sido fácil. Pero cuando en la ecuación entra estudiar unas oposiciones, la situación ya se convierte en un auténtico desafío para aprovechar cada minuto del día.

"Todo lo tienes mucho más complicado, son todo como piedras en la mochila", opina Pilar. Madre de dos hijos y gestora comercial de una marca de cerveza, decidió en 2019 "liarse la manta a la cabeza" y prepararse las oposiciones de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial. Desde entonces, se ha enfrentado a una infinidad de apuntes, a una pandemia y a un embarazo. "Han pasado muchas cosas", dice a RTVE entre risas.

Aunque le apasiona vender y el mundo de la hostelería, las condiciones del sector le hicieron replantearse su futuro laboral. "El trabajo comercial no es como otro tipo de trabajos en los que tú sabes a qué hora entras y a qué hora sales", cuenta Pilar, que subraya que muchas veces se ve sometida a un nivel de presión y de exigencia muy alto. En ese contexto, llegó un punto en el que se dijo que ya no podía más.

A partir de ese momento, comenzó la ardua tarea de buscar ratos libres para ir estudiando. "Como yo al final estoy en la calle pululando y trabajando por todos lados, por la tarde me voy a las bibliotecas de la zona. Intento hacer tests y estudiar, pero no invierto todo el tiempo que necesito", asegura. También tiene que aprovechar por la noche, después de lograr que su hija de dos años se quede dormida, pero a veces el cansancio gana la batalla y tiene que dejarlo para el día siguiente.

Durante el primer año, trabajaba a jornada completa por las tardes y aprovechaba las mañanas y los días libres para prepararse las oposiciones y acudir a una academia. Pero después llegó su hijo, momento en el que estudiar se hizo cuesta arriba. Aunque Laura decidió darse un mes y medio de tregua tras el parto, luego tuvo que sacar tiempo de donde no había: " Cuando el niño mamaba me ponía con los apuntes . Y cuando él ya se fue haciendo más grandecito, aprovechaba los momentos de siesta". Cabe recordar también que tanto Pilar como Laura cuentan con sus parejas como grandes aliados para poder hacer una especie de 'Tetris' con los horarios y compartir responsabilidades.

La estabilidad laboral, una de las principales motivaciones

Estudiar unas oposiciones es un largo camino que puede suponer un duro golpe al bolsillo por los gastos de academia o por tener que aparcar todo para centrarse en ello. Es por ello que muchas veces es visto como una "inversión económica", pero no todo el mundo puede permitirse paralizar su vida para prepararlas y dejar de recibir ingresos. "He llegado a pensar de irme al paro o incluso pedir reducción de jornada. Pero es dinero que dejas de percibir, al final estás arriesgando. Si luego no apruebo, ¿qué?", plantea Pilar.

De hecho, el deseo de aspirar a la seguridad laboral y a mejores salarios es uno de los muchos motivos para lanzarse a la vida del opositor. "Si no te sacas una oposición, siempre estás un poco ahí, como con la soga al cuello, con el miedo y la incertidumbre de hasta cuándo va a durar este contrato", opina Laura, que recuerda que al final, en ciertos campos, funcionarios e interinos no siempre tienen los mismos derechos. "Es como ser ciudadanos de primera y de segunda, más o menos", afirma. María lo corrobora y cuenta que, tras encadenar múltiples contratos de pocos meses, vio en las oposiciones una oportunidad de estabilidad laboral.

Además, la maternidad les ha impulsado a aspirar a esas mejoras. "De pronto te nace un sentimiento como de querer más, de tener más estabilidad por tu hijo", señala Laura.

Los más jóvenes también se enfrentan al obstáculo de la precariedad, como es el caso de Alba. Nada más terminar la universidad, ejerció la abogacía mañana, tarde y noche, manteniendo dos trabajos al mismo tiempo para poder independizarse. "Me daban las tantas en el despacho", cuenta a RTVE. A eso se sumaban los bajos salarios que recibía. "Llega un momento en que ya te hartas de eso", lamenta.

Ahora, ha optado por trabajar para una única empresa que, aunque no es el trabajo de sus sueños, le permite sacar algo de tiempo para prepararse las oposiciones del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. "Estoy intentando tomármelo un poco más relajado", dice Alba.

Sin embargo, no todo depende del dinero. También hay que tener en cuenta los requisitos laborales de muchas de las convocatorias. María, por ejemplo, se presentó a un concurso de oposición en el que era imprescindible tener en tu currículum una gran cantidad de tiempo trabajado para demostrar los méritos. "Para cuando tú ya te puedes presentar con opciones de sacar una plaza, ya tienes cargas familiares, ya sea por tus padres o por los hijos", subraya.