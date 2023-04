La ministra de Igualdad, Irene Montero, cree que el hecho de que el PSOE vaya a aceptar “la mano” del Partido Popular para reformar la ley del ‘solo sí es sí’ en lugar de la de la “mayoría feminista del Congreso” tiene “difícil explicación”, cuando Unidas Podemos y ha “cedido” en que se suban las penas y otras formaciones del bloque de investidura también aceptan esta premisa, demandada por los socialistas.

Preguntada en RNE por las enmiendas que ha presentado Unidas Podemos en el Congreso, que van en la línea de otras presentadas por ERC y Eh-Bildu, ha asegurado: “Las enmiendas son una muestra más de la voluntad de acuerdo con el PSOE”.

Unidas Podemos presenta enmiendas a la reforma del PSOE del 'solo sí es sí' "para no retroceder en derechos"

La titular de Igualdad ha insistido en que su grupo parlamentario sitúa el problema de la rebaja de condenas a agresores sexuales por la ley del ‘solo sí es sí’ en la “incorrecta” aplicación de la norma por parte de algunos jueces y ha insistido en que son una “minoría” por la que se han rebajado una de cada cuatro sentencias. Algo que, ha asegurado, ya ocurrió con la ley de violencia de género, cuya correcta aplicación tardó “cuatro años”: “Siempre que ha habido una ley feminista, ha habido resistencias en su aplicación”.

Pero ha afirmado que, con tal de preservar la unidad, su grupo se abrió a reformar la norma y a subir penas para los casos en que haya violencia, eso sí, manteniendo ésta como agravante y no como un subtipo penal (como propone el PSOE). “Dijimos: vamos a buscar una respuesta unitaria como Gobierno y desde la mayoría de la investidura”, ha expuesto. Y de ahí, las enmiendas de los grupos, ha aseverado.

Las enmiendas "cumplen con los requisitos" del PSOE

Por ello, no entiende que si las enmiendas de Unidas Podemos, ERC o Bildu “cumplen con los requisitos” del PSOE respecto a reformar la ley y subir penas, por qué los socialistas “siguen prefiriendo pactar con el PP la vuelta al esquema anterior” en el que el consentimiento de la víctima no se sitúa en el centro. Los 'populares', de hecho, fueron los que permitieron que la norma fuera tomada en consideración en el Congreso con su voto a favor, ya que Unidas Podemos votó que no.

Además, Montero ha advertido a sus socios socialistas de que, “cuando se produce un retroceso, pueden pasar muchos años hasta que se vuelva a situar el consentimiento en el centro”.

Por otra parte, ha considerado que las penas mayores “no aseguran una mejor protección a las mujeres”, ya que lo que sí lo hace son las medidas dedicadas “a la atención integral”, entre ellas la atención psicológica especializada o el asesoramiento y justicia gratuitos y la especialización de los juzgados. O “que vayas a un hospital y tus muestras se recojan sin necesidad de que pongas denuncia”, ha añadido.

Con todo, ha dicho que su partido, “con tal de llegar a un acuerdo y poner el consentimiento en el centro”, está dispuesto a “entrar en un marco de trabajo”, el punitivista, que “no es propio del modelo del consentimiento”. “Si es necesario, estamos dispuestas a hacer esa cesión”, ha aseverado, porque la vuelta al modelo penal de 2015, ha dicho, es volver a que el 85% de víctimas no pueda demostrar la violencia y sería “un retroceso enorme”: “No es fácil, como dijo la ministra de Justicia (Pilar Llop) demostrar la violencia”.