El Gobierno ha advertido de que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si se aprueba la polémica proposición de ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, cuya tramitación ha recibido la luz verde en el Parlamento andaluz este miércoles.

"Doñana no se toca", ha avisado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en Burgos, desde donde ha acusado al Partido Popular y a Vox de negar la evidencia científica y la posibilidad de que exista una emergencia climática.

Pese a las amenazas de la UE de multar a España si se legalizan más regadíos y la oposición del Gobierno central, PP y Vox han sumado sus votos para iniciar el proceso parlamentario de la norma, que busca legalizar los cultivos irregulares del entorno del parque nacional. La Junta de Andalucía asegura que el agua para regar esos terrenos no saldrá del acuífero y dice no temer posibles sanciones de Bruselas. "No las tememos porque vamos a explicarle las cosas de manera correcta", ha afirmado este miércoles el presidente andaluz, Juanma Moreno.

“Lo digo de manera serena pero también con contundencia: Doñana no se toca.



Es patrimonio de todos los andaluces y de todos los españoles.



¡Doñana no se va a tocar! pic.twitter.com/NsfRFJXs4h“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2023

Ante esto, Sánchez ha arremetido contra quienes niegan en Andalucía la legislación europea y las advertencias de la Comisión sobre esta iniciativa, que pretende ampliar formalmente la zona regable en la parte norte del Parque Nacional de Doñana. "Yo lo digo desde aquí, de manera serena, pero también con contundencia: Doñana no se toca, Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles", ha remarcado el también líder del PSOE.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha criticado con dureza en una rueda de prensa la ley impulsada por el Gobierno andaluz. "No se puede repartir lo que no se tiene", ha dicho, recordando que no hay disponibilidad de agua. "Es un engaño, no hay agua disponible. El agua que se está anunciando ya está comprometida para poder cumplir con una obligación", ha añadido.

Además, Ribera ha cargado contra Moreno, a quien ha espetado que "desde su pequeña esquinita, y de su arrogancia de señorito, está haciendo un daño inmenso a los onubenses, a Andalucía, a Doñana y al conjunto de España".

Precisamente, este martes advirtió de que el Gobierno tomaría "todas las medidas que sean compatibles con la Constitución y el Derecho europeo" ante esta "frivolidad", teniendo en cuenta que España ya "ha sido condenada por el mal estado" del parque nacional en el pasado y la nueva propuesta es "una provocación de enormes dimensiones".