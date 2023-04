El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado este miércoles a preservar la paz en Irlanda del Norte y ha recalcado que los acuerdos de paz firmados hace 25 años "recuerdan que hay esperanza incluso en los peores momentos".

El mandatario, de origen irlandés, ha realizado estas declaraciones en la Universidad de Ulster, en Belfast, en el marco de la visita que inició este martes de menos de un día a Irlanda del Norte y otros tres a la República de Irlanda, en un momento de crisis para el proceso de paz.

Biden también se ha reunido este miércoles con el primer ministro briánico, Rishi Sunak, en un encuentro de poco más de 30 minutos en un hotel de Belfast, donde han tomado té y han dialogado sobre el proceso de paz, economía y la guerra en Ucrania.

"La paz no era inevitable"

El presidente estadounidense ha destacado que los "beneficios del proceso de paz" son visibles en "toda Irlanda del Norte" 25 años depsués de la firma del histórico acuerdo del Viernes Santo.

Biden ha destacado la transformación política, social y económica que ha atravesado la región desde la firma el 10 de abril de 1998 de aquel pacto, cuando personas "valientes" dijeron "basta" a casi 30 años de un conflicto que causó más de 3.500 muertos.

"En 1998 era entonces el conflicto más duradero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas se vieron afectadas por el conflicto norirlandés. Cada persona que murió era una mesa vacía, una silla vacía en una casa, un corazón que no se volvió a llenar en una familia. La paz no era inevitable. no hay nada inevitable", ha añadido el mandatario.

En su discurso, en el que ha recordado sus viajes anteriores a Irlanda del Norte, el presidente ha señalado que los 25 "años extraordinarios" deben celebrarse volviendo comprometerse con la renovación y la reparación y haciendo de la paz el derecho de nacimiento "de todos los niños de Irlanda del Norte durante todos los días por venir".