Las agencias de seguridad nacional de Estados Unidos y el Departamento de Justicia están investigando la publicación de decenas de documentos filtrados para evaluar el daño a la seguridad nacional y las relaciones con los aliados y otros países.

La mayoría de los documentos militares y de inteligencia filtrados están relacionados con la guerra en Ucrania y dan detalles sobre los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva de Ucrania. Los documentos también apuntan a que Washington podría haber estado espiando a algunos de sus aliados más cercanos, como la propia Ucrania, Corea del Sur e Israel.

Funcionarios estadounidenses creen que la mayoría del material filtrado es real, aunque algunos parecen haber sido alterados.

Esto es lo que se sabe sobre lo que podría ser la mayor filtración de secretos estadounidenses desde 2013, cuando el exanalista Edward Snowden expuso el alcance de los programas de espionaje masivo que Estados Unidos puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre.

Uno de los documentos apunta a que el Mosad, el servicio de espionaje exterior israelí, podría haber funcionado como motor de las protestas contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu , algo que la oficina del primer ministro israelí ha considerado que "no tiene fundamento".

Los funcionarios estadounidenses creen que la mayoría del material es real, aunque algunos parecen haber sido alterados. No está claro qué documentos podrían haber sido cambiados con información falsa y si podría ser parte de una operación de desinformación rusa o un plan de Estados Unidos para engañar a Moscú sobre sus planes en la guerra de Ucrania.

¿Qué ha dicho Estados Unidos?

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, ha explicado en una rueda de prensa que altos cargos de Washington han estado en contacto con algunos de los aliados más cercanos del país "a los más altos niveles" durante los últimos días para hablar sobre las recientes filtraciones.

Ni la Casa Blanca, ni el Pentágono ni el Departamento de Estado han explicado con qué aliados ha estado en contacto Washington en los últimos días.

El portavoz ha afirmado que la Administración Biden está haciendo todo lo posible para identifcicar la fuente de filtración, pero ha aclarado que todavía no ha podido hacerlo. "No sabemos quién está detrás de esto. No sabemos cuál es el motivo o qué más pude haber ahí fuera", ha reconocido Kirby.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación de carácter criminal para determinar la fuente de filtración de esos documentos y el Pentágono ha recalcado que la filtración representa "un serio riesgo" para la seguridad de Estados Unidos y para alimentar campañas de desinformación.