Kramatorsk recuerda este sábado el día más trágico de su historia. Hace justo un año un misil ruso impactaba en el andén de su estación de ferrocarril en la que centenares de personas aguardaban a ser evacuadas ante la escalada de la guerra, que había comenzado poco más de mes antes.

Los vecinos aún sienten dolor por las 59 vidas perdidas, varios de ellos niños, en este ataque y por el más de un centenar de heridos. "Este es uno de los peores crímenes de guerra que los rusos han cometido en nuestro país", ha declarado el alcalde de la ciudad, Oleksandr Goncharenko, que asegura que para él y para algunos de sus habitantes fue el peor día de sus vidas.

El bombardeo no solo sembró aún más el terror entre la población, que empezaba a conocer la devastación de la guerra, sino que complicaba la vía de escape en este importante nudo de comunicaciones hacia el oeste. "Cuando me enteré casi me da un ataque al corazón. Tenía una enorme preocupación y me hubiera gustado estar aquí para ayudar", lamenta a RNE, Irina, una taquillera que no se encontraba en la estación en el momento del ataque, pero que recuerda la noticia con tristeza.