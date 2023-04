El incendio forestal declarado en Villanueva de Viver, en el interior de la provincia de Castellón, ha quedado controlado a las 19 horas de este viernes, tras permanecer activo ocho días.

Según el director del puesto de Mando Avanzado (PMA), el incendio ya no tiene llama ni en el perímetro ni en el interior de esa área, después de que esta tarde se haya realizado un vuelo de reconocimiento e inspección para confirmar que no hay reignición, han informado fuentes de Emergencias de la Generalitat.

Los 1.300 vecinos que permanecían desalojados han podido regresar a sus casas durante la tarde de este viernes.

En estos ocho días, el incendio ha calcinado 4.700 hectáreas de alto valor ecológico dentro de un perímetro de 50 kilómetros en el que no se ha registrado llama en las últimas 24 horas, periodo en el que la evolución ha sido muy favorable.

" Queremos recuperar la normalidad para la Semana Santa y que personas con segunda residencia puedan desplazarse a estas poblaciones y disfrutar, pero para ello pedimos prudencia y que los que no vivan en estas poblaciones se queden en sus casas", ha destacado.

Por otra parte, ha resaltado que la mayor parte de personas desalojadas volverán a sus casas por sus propios medios y que solo requerirán asistencia o apoyo cuatro o cinco, y ha manifestado que la normalidad solo afectará a los vecinos, "pues se mantendrá la vigilancia en las carreteras y vías por parte de la Guardia Civil para evitar que las personas que no residen en las poblaciones afectadas por el incendio puedan transitar por estas vías".

Abierta la investigación

Sobre la causa del incendio, la consellera ha señalado que la investigación se está centrando en los trabajadores que estaban haciendo tareas de limpieza en Villanueva de Viver, "pues al parecer el foco de ignición se ha situado donde se realizaban esos trabajos, pero hay que dejar trabajar a la Guardia Civil, y cuando tenga una prepuesta tendrá que elevarse al juzgado de instrucción en caso de que haya algún tipo de responsabilidad penal".

Respecto a la prevención, Bravo ha indicado que "los bosques están llenos de combustible porque, si no tuvieran combustible, no hablaríamos de bosques, sino de un campo de fútbol o de una pista de baloncesto". "Es cierto que hace falta una política global, pues no hablamos solo de prevención, que es fundamental, sino de que tienen que incorporarse otros elementos importantísimos como los efectos de la despoblación", ha añadido.

Al respecto, ha apuntado que "el tema de la despoblación hay que abordarlo porque hay que abordar la puesta en marcha de un plan que tenga todas estas miradas: la preventiva, pero teniendo en cuenta qué tareas de limpieza se pueden hacer porque todo no se puede limpiar, como algunos barrancos".