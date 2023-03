El incendio desatado el pasado jueves en Castellón y Teruel ha sorprendido no solo por su virulencia, sino sobre todo por la fecha en la que está teniendo lugar, en marzo, en pleno inicio de la primavera. Fuegos como el actual, que ya ha quemado 4.300 hectáreas y ha obligado a desplazarse a más de mil vecinos, se esperan en lo que -hasta ahora- se consideraba como la "temporada de incendios", los meses de verano, pero esta estación tiene unos límites cada vez más difusos.

Más que este incendio en particular, "lo preocupante es la tendencia actual", apunta a RTVE.es Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal en la Universitat de Lleida. "Nuestros modelos indican que la temporada de incendios se está alargando entre uno y dos días por año, de media. Esto quiere decir que a finales de siglo la estación de incendios será tres meses más larga, y que el concepto de estación de incendios se está diluyendo", advierte.

"El cambio climático abre la ventana de riesgo de incendio, si no a todo el año, a que en algunas zonas del Levante prácticamente solo se salven un par de meses", explica por su parte Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y director del grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. De pasar de abarcar de junio a septiembre, esta temporada va en dirección a alargarse de marzo a noviembre.

Detrás de este fuego está, entre otros factores, una fuerte sequía y un déficit hídrico especialmente intenso tras un 2022 muy seco y caluroso. "Aunque ahora el monte se ve muy verde, en cuanto rascas un poco el suelo se ve la capa de humedad tan cortita que hay", señala Valladares. Con una vegetación más seca, aumenta el combustible para el fuego, y si a eso se suma unas temperaturas más propias del verano, el riesgo está servido.

No se trata solo de un problema a futuro. El riesgo extremo de incendios forestales se ha duplicado en la cuenca mediterránea en los últimos 40 años y eso implica que la probabilidad de que su impacto sea severo sea el doble, según ha explicado a EFE la directora del grupo de Meteorología del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), Samira Khodayar.

El calentamiento global "no provoca los incendios, pero está detrás de las cuatro o cinco cosas clave" para que estos se produzcan, señala el científico del CSIC: mayores temperaturas, humedad relativa baja, velocidad del viento, falta de precipitación en zonas secas y acumulación de combustible seco.

Prevención frente a "campañas cada vez más trágicas"

"Estamos yendo a campañas de incendios cada vez más trágicas. No hemos aprendido nada del año pasado y no hemos tomado ninguna medida todavía", advierte Resco. Pide "acciones urgentes" para disminuir el riesgo, y esas no pueden ser "solo más aeronaves, como ha declarado la Unión Europea, sino prevención y gestión activa de combustible".

Explica que, para que las actuaciones de prevención sean efectivas, hay que actuar sobre una superficie equivalente a tres veces el área quemada. Si el año pasado se quemaron 300.000 hectáreas, debemos tratar 1.000.000 de hectáreas anualmente, ejemplifica.

Además, señala, citando a los cálculos de los bomberos forestales catalanes, sale más barato prevenir, que tiene un coste de 2.000 euros por hectárea, que extinguir, que cuesta 19.000 euros por hectárea. "Además, podemos obtener un cierto retorno económico, como con la venta de biomasa. Los números están claros", defiende.

La zona que está ardiendo estos días sufre, como tantas otras áreas quemadas en el pasado en España, de problemas de abandono rural y pérdida de la actividad agraria tradicional, que creaba paisajes "en mosaico" que actuaban como cortafuegos naturales, ha explicado en RNE Eva Redondo, directora territorial de Presidencia de la Generalitat Valenciana en Castellón.