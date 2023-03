Nos habéis consultado en el servicio de WhatsApp de VerificaRTVE por una página de Facebook que ofrece conseguir el carnet de conducir en España "en 72 horas” sin tener que examinarse. Es un bulo. La normativa vigente exige superar dos exámenes para conseguir la licencia en el marco de un procedimiento que no puede completarse en 72 horas. La Dirección General de Tráfico (DGT) confirma que se trata de una estafa.

"Necesitas carnet de conducir: ¿Sabes conducir o ya conoces tu código de conducta, pero no siempre apruebas el examen?”, leemos en una publicación de Facebook. "Ya no necesitas realizar la prueba antes de tener registrado tu permiso de conducir español en la base de datos de la DGT a un coste menor”, señala el texto antes de ofrecer un número de contacto de WhatsApp. En la misma red social encontramos otra página que difunde un anuncio de contenido similar con el titular Permiso de conducir en 72 horas.

Desde VerificaRTVE hemos hablado con un residente en Palma de Mallorca que dice que ha sufrido este intento de estafa aunque no ha llegado a pagar ninguna cantidad de dinero. Nos remite imágenes del diálogo por WhatsApp con la persona que ofrece el carnet de conducir sin someterse a exámenes y en 72 horas. "Vi un anuncio en Facebook que decía ¿quieres tener el carnet de conducir en tres días sin hacer exámenes ni nada?”, comenta. Este ciudadano contestó a la publicación de Facebook para "pedir más información” y le llegó un número de teléfono con el que comenzó un diálogo vía WhatsApp, según su versión. En la conversación, el supuesto estafador le comunica que "el carnet de conducir cuesta 653 euros” y que no tendría que aprobar "ningún examen teórico ni práctico”. También le traslada que los permisos de conducción que ofrece su página "son legales y verificados por la DGT” y que tiene que pagar "175 euros de forma inicial” para recibir en "casa” a los tres días su licencia de conducción. El residente de Palma asegura que no llegó a hacer ningún ingreso económico y que, por ese motivo, no ha denunciado lo sucedido ante las fuerzas de seguridad.

Mensajes enviados por el supuesto estafador al ciudadano de Palma de Mallorca VerificaRTVE

La normativa vigente en España no permite conseguir el carnet de conducir sin superar los exámenes teórico y práctico y no contempla completar el procedimiento en un plazo de 72 horas. El Reglamento General de Conductores establece en su artículo séptimo que el candidato a conseguir la licencia de conducción tiene que ser "declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las pruebas teóricas y prácticas”. La normativa precisa que son tres las pruebas a realizar para obtener una autorización administrativa para conducir: de aptitud psicofísica, de control de conocimientos y de control de aptitudes y comportamientos. El artículo 44 del Reglamento detemina que "todas las personas que pretendan obtener o prorrogar cualquier permiso o licencia de conducción” deberán someterse a estas pruebas y exploraciones.

Nuria de Andrés, portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT), confirma a VerificaRTVE que el mensaje de la página de Facebook "es una estafa” y subraya que "es absolutamente falso lo que se ofrece”. Nos explica que en España, para obtener un permiso de conducción, "necesitas tener unas condiciones psicofísicas que son acreditadas por los facultativos de los centros de reconocimiento de conductores” y también "superar un examen teórico y práctico” que realiza la propia DGT.