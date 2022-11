Varios medios de comunicación se han hecho eco de un vídeo de TikTok en el que un millonario presume de aparcar su coche donde quiere porque pagar la multa no afecta a su economía. Las redes sociales han reaccionado a la noticia y en Twitter varios usuarios han propuesto la implantación de multas de tráfico progresivas para que la sanción sea mayor para los infractores con más ingresos. A raíz de estas publicaciones, te contamos qué países cuentan con este sistema y analizamos con la ayuda de expertos por qué en España es poco probable que se implante.

En el Reino Unido se tienen en cuenta los ingresos en las multas por exceso de velocidad si el infractor decide recurrir la sanción argumentando que es inocente. Si acepta la multa en un primer momento, tiene que abonar una cantidad fija de 100 libras . Si recurre, un juez determinará si es culpable o no y establecerá la cuantía dependiendo del porcentaje de superación del límite de velocidad y de los ingresos semanales de esa persona. Esta sanción en función de la renta puede llegar a alcanzar un máximo de 1.000 libras o de 2.5000 libras si los hechos suceden en autovía.

En Suecia existe lo que denominan un sistema de “ multas diarias ” en las que se tienen en cuenta los ingresos del infractor. Las infracciones de tráfico más graves, como “ conducir bajo los efectos del alcohol ” son susceptibles de ser sancionadas con este tipo de castigo. En el caso de “ multas menores ” la Policía explica que la cuantía depende únicamente de la gravedad de la infracción y que, por tanto, los ingresos no influyen en el monto.

El procedimiento sancionador en materia de tráfico en España

Villalba indica que "el sistema de pago en España no es progresivo, sino que el importe de la denuncia está establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial", que junto con “el Reglamento General de Circulación tipifican las conductas infractoras y establecen el importe de la sanción”. Esta asesora señala que “el importe de las multas se puede incrementar en atención a la gravedad y transcendencia del hecho, los antecedentes del infractor, la reincidencia y el peligro creado tanto para el infractor como para el resto de los usuarios de la vía”.

Alonso Ramón Díaz, abogado Of Counsel de Administrativando Abogados, explica que la Ley de Tráfico “atribuye potestades a la Administración General del Estado y al Ministerio del Interior (que pueden ser asumidas también por las comunidades autónomas) y a los municipios”. Este abogado detalla que “los Ayuntamientos no pueden innovar en cuanto a la determinación de las infracciones, pero sí pueden graduar o modular en su ordenanza de tráfico la cuantía de la sanción a imponer por infracciones leves” (sancionadas con multa de hasta 100 euros), con la excepción de “las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad”.