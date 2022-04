Utilizar el móvil al volante, lanzar objetos a la vía o no usar el cinturón de seguridad conllevarán a partir de ahora una mayor pérdida de puntos del carné de conducir. Estas son algunas de las novedades de la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que entra en vigor este lunes, y que pretende incidir de esta manera en la reducción de los comportamientos al volante que se consideran más peligrosos para la seguridad vial. Estas son las claves de la nueva normativa:

1. La sanción por usar el móvil pasa a ser de seis puntos

Conducir sujetando el móvil con la mano pasa a ser sancionado con seis puntos, tres más que en la anterior normativa. En cuanto a la multa, se mantiene en 200 euros y de tres puntos si el infractor usa el móvil, pero no lo tiene en la mano.

Seguirá siendo posible, como hasta ahora, utilizar dispositivos inalámbricos u homologados cuando no impliquen ni emplear las manos ni cascos, auriculares o instrumentos similares. En el caso de motocicletas y ciclomotores, podrán usarse en el casco de protección con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción. No obstante, se perderán tres puntos por mantener ajustado entre el casco y la cabeza del usuario dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce.

Desde 2016, las distracciones al volante son la primera causa de los accidentes mortales (31%), en 2020 se incrementó tres puntos por encima del año anterior, según la Dirección General de Tráfico (DGT).