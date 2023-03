El Partido Popular ha dado un ultimátum al Gobierno y ha avisado que si el martes por la mañana no se les ha facilitado la "justificación técnica y documentada" demandada de la reforma de las pensiones, que se debate este jueves en el Congreso, votará en contra de la propuesta.

Así lo han anunciado este lunes fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo, que han informado además de que el responsable económico del PP, el vicesecretario Juan Bravo, llamará al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para volver a pedirle esta información.

"No entendemos que se les niegue a los españoles el acceso a todos los datos y análisis económicos y financieros que han fundamentado esta reforma sobre un tema clave para nuestro futuro", denuncia el PP.

Argumentan los 'populares' que no pueden apoyar la reforma basándose en el "'PowerPoint'" de un Gobierno que les tiene "acostumbrados a mentir reiteradamente".

El PP ha subrayado que da "más seguridad" a los "numerosos informes" que cuestionan la "viabilidad" de esta reforma y apuntan que el "más categórico" es el de la Airef, que sostuvo que las reformas emprendidas en 2021 y la de 2023 "no contribuyen a la sostenibilidad" en la medida en que aumentan el déficit.

Critica una reforma acordada "fuera del Pacto de Toledo"

Asimismo, el PP tampoco comparte la forma de una reforma que no ha sido pactada con los agentes sociales y económicos y que se ha decidido "fuera del Pacto de Toledo". El PP aún no ha anunciado el sentido de su voto al decreto de reforma de pensiones, aunque ha admitido este lunes que se debate entre la abstención y el 'no', según fuentes de la cúpula de la formación.

Al respecto, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, dice "lo mismo" en Madrid que en Bruselas sobre la reforma de las pensiones, donde la pasada semana se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Con su voto en contra de la convalidación del real decreto, el PP refuerza su oposición a esta reforma, que introduce un nuevo cálculo para la pensión y opta por incrementar los ingresos, y que a juicio de los populares es un parche que pospone a 2025 el cambio del sistema para asegurar su sostenibilidad.