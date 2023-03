El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señala en un tuit que "nadie puede alejarse mentalmente de la guerra" y llama a los ucranianos a que "ayuden en la defensa" porque la fuerza de Ucrania es "la fuerza de todos los que luchan y de todos los que ayudan a los guerreros".

“Now one cannot be mentally far from the war. Now it is important that as many Ukrainians as possible help the defense of the state, help the accumulation of world support for our victory.

The strength of ¿¿ is the strength of all those who fight for ¿¿ and who help the warriors. pic.twitter.com/onUQ0fa8Wq“