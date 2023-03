Guerra Ucrania- Rusia, 22 de marzo | Rusia advierte que el riesgo de un conflicto nuclear es "el mayor en las últimas décadas"

Zelenski condena el ataque ruso con drones en Twitter:

"Más de 20 drones asesinos iraníes, más misiles y numerosos bombardeos en una sola noche de terrorismo ruso contra Ucrania. Cada vez que alguien escucha la palabra paz en Moscú se ordena un ataque criminal como este", ha escrito.

"Los éxitos de las fuerzas ucranianas por tierra, mar y aire nos acercan de verdad a la paz", añade en otro mensaje, y advierte de que "el pleno cumplimiento del régimen de sanciones contra Rusia" es el camino para "restablecer el poder de la Carta de la ONU” y devolver al mundo "la estabilidad".

“Over 20 Iranian murderous drones, plus missiles, numerous shelling occasions, and that's just in one last night of Russian terror against ¿¿. Every time someone tries to hear the word "peace" in Moscow, another order is given there for such criminal strikes. 1/2“