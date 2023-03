Uno de los compañeros del piso okupa en el que vivía el autor del presunto yihadista autor de los ataques de Algeciras en los que mató a un sacristán y dejó heridas a otras cuatro personas, ha confirmado este viernes en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, que Yassine Kanjaa llevaba una vida normal hasta que experimentó un cambio radical en el último mes y medio antes del cometer el ataque, cuando pasó de fumar y beber alcohol a escuchar de manera asidua el Corán desde su teléfono móvil.

La causa permanece bajo secreto, pero según fuentes jurídicas a TVE, en su declaración como testigo un compañero de piso ha ratificado la versión que él y otro joven aportaron en la Policía sobre los cambios de hábitos que percibieron en el investigado, que dejó de beber y fumar y comenzó a escuchar de forma asidua audios sobre el Corán.

Precisamente la declaración de los compañeros de piso del investigado, un marroquí de 25 años originario de un pueblo entre Ceuta y Tánger, influyó en que el juez viese un proceso de radicalización religiosa en Kanjaa, actualmente en prisión preventiva, si bien los forenses de la Audiencia han recomendado su ingreso en una unidad psiquiátrica para observar su evolución.

Los compañeros de piso de Kanjaa relataron que su vida era "normal" hasta ese momento; Kanjaa bebía alcohol y fumaba hachís, pero llegó un día en que cambió de hábitos y comenzó a escuchar de manera asidua el Corán en su teléfono móvil, según recoge el informe policial y reflejó el juez en el auto donde enviaba al detenido a prisión.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, también ha escuchado este viernes al hermano del investigado , que ha ratificado la declaración que prestó ante los agentes. Las mismas fuentes apuntan que el instructor no ha podido tomar declaración a otro compañero de piso, un vecino y un amigo del presunto yihadista, como inicialmente estaba previsto.

El investigado pide que su causa salga de la Audiencia

Por otro lado, fuentes jurídicas detallan que la defensa de Kanjaa ha vuelto a pedir al juez que se inhiba al juzgado de Algeciras basándose en el informe forense preliminar, que recomienda el internamiento del investigado en un centro psiquiátrico penitenciario.

La representación de Kanjaa entiende, según fuentes jurídicas a Efe y Europa Press, que en caso de que sufriese algún tipo de trastorno los hechos difícilmente podrían ser calificados como un delito de terrorismo, sino que encuadrarían más en un delito de asesinato y lesiones.

El autor confeso del ataque perpetrado el 25 de enero en dos iglesias de Algeciras ha insistido en que su causa debe instruirse en un juzgado de la ciudad gaditana, al considerar que, en el caso de que padezca algún tipo de trastorno psiquiátrico, los hechos tendrían difícil encaje en delitos de terrorismo, en los que tiene competencia la Audiencia Nacional.

No es la primera vez que la defensa de Kanjaa plantea la tesis de que debe ser investigado por delitos como asesinato o lesiones y no por terrorismo; ya lo hizo hace unas semanas cuando recurrió su ingreso en prisión en un escrito en el que cuestionaba que los hechos se puedan enmarcar en delitos de terrorismo al no pertenecer el investigado a ninguna organización terrorista.