El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha manifestado su "condena más absoluta" al ataque contra varias iglesias en Algeciras, este miércoles, que ha dejado un muerto y varios heridos. Ha pedido "no demonizar" a ningún colectivo ni identificar el terrorismo con ninguna religión, al igual que no se cayó en la identificación entre ETA y el pueblo vasco.

Lo ha dicho durante su participación este jueves en un desayuno informativo, en el que ha trasladado sus condolencias a la familia del sacristán asesinado y ha condenado el uso de la violencia "especialmente grave" cuando se pretende "justificar equivocadamente" en nombre de Dios.

"No podemos demonizar a ningún colectivo", ha advertido no obstante García Magán, que ha recordado que la Comisión Islámica de España ha condenado este ataque y ha manifestado su condena a la violencia. "No podemos caer en demagogias ni identificar el terrorismo con ninguna religión", ha aseverado.