Un pasillo de la cárcel se convierte en galería de arte

El centro penitenciario de Herrera de La Mancha, en Ciudad Real, alberga durante una semana, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, una exposición sobre mujeres. Veinticinco fotografías de la artista visual Ana Santos que quieren visibilizar la igualdad entre hombres y mujeres en un entorno solo de hombres, como es esta cárcel. Hablar de la igualdad desde el arte, con la imagen. La igualdad y la cultura traspasan, por unos días, los muros de esta prisión.

“Compuse un equipo de montaje de la exposición con los propios internos y ha sido muy enriquecedor tanto para mí como para ellos“

“Ha sido una experiencia muy bonita y muy interesante, me parece una apuesta muy valiente por parte de instituciones penitenciarias que me ofrecieran hacer esta exposición. Compuse un equipo de montaje con los propios internos y ha sido muy enriquecedor para mí y para ellos. Tenían mucha curiosidad sobre cómo he hecho las fotos, me han preguntado por las obras, las historias que hay detrás de cada mujer fotografiada y yo les contaba cosas… Ellos también las interiorizan y las comparten”.

“Creo que es un paso adelante que puede cambiar muchas cosas, sobre todo la idea tan cerrada y hermética que se tiene de la cárcel“

Para los internos son vivencias especiales y diferentes. “Que venga Ana y haga aquí una exposición también nos ayuda a nosotros porque no estamos olvidados. Creo que es un paso adelante que puede cambiar muchas cosas, sobre todo la idea tan cerrada que se tiene de la cárcel, tan hermética. Me parece una idea genial”, señala Ismael del Olmo, uno de los internos del centro penitenciario. “Me parece que hacía falta, hacía falta... No soy mucho de ver museos pero me gustaría ver más fotos así”, añade Bogdan Neda, otro de los internos de Herrera de la Mancha.

Proyecto Kenia y Camaleón La fotógrafa valdepeñera expone en uno de los pasillos de este centro seis obras de su proyecto Kenia, con retratos de mujeres que conoció en un campo de rescate de niñas mutiladas y diecinueve obras de su proyecto Camaleón, con el que Ana Santos propone una reflexión sobre el orgullo de ser mujer y la adaptación a los diferentes hábitats en los que estas se mueven. Un trabajo sobre la plenitud, la dualidad y la fortaleza femenina. A través del color, las formas, el simbolismo y las texturas muestra lugares en los que las mujeres se mimetizan, se esconden, o luchan por el sitio que les corresponde. “Podemos ser cualquiera de nosotras, por eso no saco ningún rostro, quizás algún perfil, pero todo muy cuidado, para que no se identifiquen los rostros, y universalizar el término mujer”, explica la fotógrafa. Una de las veinticinco fotografías de esta exposición sobre mujeres RTVE