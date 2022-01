La caza de brujas no es fenómeno del pasado en Ghana. En el país africano existen prisiones para mujeres que han sido acusadas de brujería. En los últimos años se han cerrado varios de estos centros, pero cuatro de ellos siguen activos, según las ONG desplazadas en el terreno.

Asia lleva seis meses cautiva en esta prisión al norte de Ghana, junto a otras 111 mujeres. Su delito, ser una bruja. "Escuché que una multitud se reunió frente a mi casa, entonces alguien se asomó y dijo una mujer está muerta y es tu culpa, tú la mataste", relata Asia. Pero la realidad es que ella ni siquiera la conocía.

"Nunca pensé que me pasaría esto, que un día me acusarían de brujería y me enviarían aquí. Ni siquiera creo en la brujería", añade Asia.

"Aquí el sufrimiento es demasiado grande. Ni encontramos comida" En este país africano, la superstición le ha arrebatado la libertad a más de 300 mujeres, que al igual que Asia, permanecen encerradas en cuatro cárceles, muchas acompañadas de sus hijos.



Kasua es la más anciana de una de estas prisiones. Lleva 33 años sin poder salir y asegura que su sobrino le debía dinero y la acusó de brujería para no pagar su deuda. "Aquí el sufrimiento es demasiado grande. Ni encontramos comida. Mira este cuenco hervido, tenemos que conformarnos con esto hasta mañana. Es demasiado difícil. ¿Cómo puedes estar bien cuando la gente te empuja entre la vida y la muerte?", denuncia la propia Kasua.