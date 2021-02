Voces que cuentan (Planeta Cómic) es una antología de cómics escritos por nueve destacadas personalidades femeninas de la cultura, el periodismo y otros ámbitos (Julia Otero, Diana López Varela, Estefanía Molina, Eva Amaral, Leticia Dolera, Lola García, Julia Otero, Patricia Campos y Sandra Sabatés) e ilustrados por otras tantas grandes artistas (Ada Diez, Agustina Guerrero, Akira Pantsu, Ana Oncina, María Hesse, Raquel Riba Rossy, Sandra Cardona, Sara Herranz y Sara Soler). Historias muy íntimas y personales que reflejan el sentir de varias generaciones de mujeres, su visión del pasado reciente y sus esperanzas en un futuro más justo e igualitario para todos.

Un cómic coordinado por David Hernando, director editorial del departamento de cómics de Planeta, que lo describe de esta forma: "Este cómic es una antología necesaria. Otras antologías se centraban más en relato ilustrado o en tener una historia con varias ilustradoras, pero aquí queríamos que confluyesen todos los estilos posibles, para dar más visibilidad a la gran cantidad de autoras de cómic e ilustración que hay en nuestro país, apoyadas por guionistas de una relevancia en nuestro ámbito sociocultural fuera de toda duda. Voces que cuentan sirve el propósito de la doble lectura, tanto por la importancia de lo que estas historias relatan como por lo relevante de quienes las narran".

"Las historias son todas personales -continúa David-, experiencias que cada una de las autoras ha vivido y que, de una forma u otra, las llevado a ser quienes son hoy. Además, todas las historias, sean de ámbito del trabajo o la familia, reflejan situaciones que viven no solo las autoras de la antología, sino que pueden ser reflejo de experiencias que todas las mujeres han pasado en un momento u otro".

Destacar el nivel de las guionistas elegidas: "Buscábamos perfiles relevantes, de todos los ámbitos culturales (escritoras, periodistas, presentadoras, cantantes, entrenadoras, guionistas...) para que las experiencias fuesen lo más plurales posibles y, al mismo tiempo, acabasen siendo universales" -asegura David-.

En cuanto al objetivo del libro, David nos comenta que: "Queríamos dejar clara la necesidad de este proyecto. El mundo del cómic, desde sus inicios al principio del siglo XX, siempre ha sido un sector muy masculino. Si pensamos en el origen de los superhéroes y demás, apelan a idealizaciones y deseos masculinos, por lo que los lectores y los autores viraron hacia hombres. De un tiempo a esta parte, con el auge del manga y la novela gráfica, esto ha cambiado muchísimo, cada vez hay más lectoras y autoras de cómic, y de esas inquietudes editoriales nace el proyecto de esta antología, que empezó a finales de 2018 y que ahora, por fin, podrá disfrutar todo el mundo".

Hemos hablado con ocho de las nueve dibujantes.

"Cuando somos capaces de examinar nuestro día a día -continúa la dibujante-, nos encontramos con pequeñas dosis de micromachismos que permanecen arraigados profundamente en nuestra sociedad , pero tener la capacidad de ver que esto sucede demuestra que a pesar de vivir épocas de represión en la sociedad española, las mujeres siempre sufrimos estos momentos con mayor ensañamiento, esa evolución ha sido y es continua, el feminismo es algo que debemos tener siempre presente en nuestras vidas para lograr que ya no solo lo cotidiano llegue a la igualdad real, si no que ese feminismo se vea reflejado en todo el ámbito general social. Es imprescindible conocer nuestro pasado para avanzar hacia el futuro y mejorar el presente" .

"Nos choca, nos sacude, porque no hay mejor manera de que nos genere desconcierto cuando los hechos se invierten -añade la dibujante-. Desde otra óptica podemos ver las aberraciones e injusticias que se producen con las mujeres . Ahora mismo me viene a la cabeza algo que siempre me decía mi abuela: "cuando no sepas como actuar, ponte en el lugar del otro, y observa cómo te hace sentir".

'El bicho', de Diana López Varela y Akira Pantsu

En El bicho, Diana López (No es país para coños), relata su propia experiencia con la anorexia nerviosa "una infección de la que nadie está inmune cuando tienes 14 años y el machismo manda en las relaciones personales".

La dibujante Akira Pantsu opina así sobre la enfermedad: "Creo que la anorexia, y en general cualquier tipo de trastorno, es todavía un tema tabú y que por tanto es necesario que se visibilice más. En todas las generaciones siempre se ha cuestionado el físico de la mujer y siempre se le ha puesto pegas, forzándolas a alcanzar un canon irreal, sea estrujando la cintura con un corsé o matándote a “dietas” milagrosas.Y es que en sí, la sociedad presupone que cuanto más delgada, más guapa serás, más válida, más feliz… Y siempre en referencia a lo que se supone que “prefiere” el hombre".

"¿Pero y ellas? -se pregunta Akira- ¿Qué quieren ellas? ¿Realmente es más sano y te va a proporcionar felicidad odiarte por ser quién eres? ¿Vivir acomplejada por cada detalle de tu cuerpo, aunque este sea lo más normal del mundo? Y ten cuidado, porque si eres demasiado delgada y careces de otras “cualidades” (como por ejemplo, el pecho, como se menciona en la historia de Leticia Dolera) entonces tampoco cumples el cupo. En otras palabras, que da igual quién seas, cómo seas, cuánto midas o cómo te vistas, si estás gorda o estás delgada, que siempre, SIEMPRE, se te va a criticar e incluso sexualizar por tu físico".

Un problema que, según la dibujante, se ha agudizado con las redes sociales: "Además, viendo cómo está el panorama ahora mismo con las redes sociales, que cada vez abundan más imágenes con cuerpos “perfectos”, no me extraña que este problema siga muy presente en la sociedad e incluso peor. Yo he crecido teniendo acceso a internet, pero no ha sido hasta hace unos pocos años cuando realmente he notado esta presión. Es casi imposible que esto no te afecte en mayor o menor medida; no me quiero imaginar a las niñas y adolescentes de ahora, exponiéndose tantísimo y tratando de tener una imagen perfecta. Una imagen que realmente no existe, porque suelen ser poses calculadas, una iluminación específica y en muchas ocasiones, retoques y filtros. Nadie está así todos los días del año las 24 horas, ni siquiera la persona más fit".

"Y aparte -añade-, ¿por qué todo tiene que recaer en el físico? En múltiples ocasiones no tienes el control total de tu cuerpo, hay enfermedades, hay diferentes tipos de constitución, y hay momentos en la vida que no te permiten alcanzar ese “ideal”, por muchísimo que quieras. Y eso no te hace peor que nadie, ni te quita el derecho a ser feliz. ¿Por qué no dejan que cada una sea como sea? ¿Por qué no empiezan a valorar más lo de dentro? ¿Tus valores? ¿Tu trabajo? Si un hombre puede acudir a una celebración en chándal y nadie le recrimina nada, ¿por qué a una mujer se le analiza de arriba abajo? Nadie ha elegido su cuerpo, nadie tiene la culpa de ser como es, ni tampoco hay nada de malo en ello. Lo que debería importarnos y lo que deberíamos tratar de hacer todos es cuidarse a uno mismo, desde dentro. Por eso creo que Diana ha sido muy valiente en contar su experiencia. Es muy difícil tratar este tema. Cada persona lo vive de una forma, pero siempre será algo muy duro, que no es agradable de recordar y mucho menos mostrarlo".

"Pero es necesario para que la gente sea consciente del daño que hace lo que parece un simple comentario, pero que para una persona que vive con esta presión social desde tan pequeñita, puede resultar un golpe mortal. Así que, antes de cuestionar el cuerpo de alguien, si no conoces a esa persona, si no sabes las circunstancias por las que está pasando, medita si aquello que vas a decir se puede cambiar en 5 segundos. Si efectivamente, no lo puede hacer, entonces mejor ahórratelo" -concluye Akira Pantsu-.