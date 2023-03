Los trabajadores de Primark se concentrarán este miércoles frente a diferentes tiendas de la firma de moda 'low cost' en España para pedir subidas salariales en la negociación del convenio ante la falta de acuerdos y el "inmovilismo de la empresa", según ha informado Comisiones Obreras en un comunicado.

En concreto, la plantilla de Primark está llamada a movilizarse en una primera fase de 12.00 a 13.00 horas en diferentes tiendas de la firma en Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, A Coruña, Bilbao, Tenerife, Sevilla, Valladolid y Oviedo para tratar de "dar un golpe de timón a la deriva precarizadora que está adquiriendo la empresa".

El sindicato reclama un "trato justo" por parte de la empresa, porque recuerdan que "sin su plantilla, la cadena no avanza, no crece y no continua teniendo abultados beneficios".

“#ccooprimarksemueve

�� Ante el inmovilismo y falta de voluntad negociadora de la empresa @Primark



�� @primarkccoo nos ������������������������:

HOY ��️1 Marzo ��12h. ��Ver todas las tiendas ��https://t.co/NagV1G1bGZ“ — Servicios CCOO (@serviciosccoo) March 1, 2023

Según ha informado Comisiones Obreras, estas concentraciones pretenden ser "el punto de inflexión a través del cual la empresa acepte las propuestas que CCOO defiende desde la primera reunión del Convenio".