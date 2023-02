La secretaria general del PP y portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, ha defendido cómo reaccionó la formación hace un año ante la crisis abierta por la guerra entre el exlíder del PP, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que acabó con la salida forzada del entonces presidente del Partido Popular. Si bien ha reconocido que fueron momentos “muy complicados” para todo el PP, ha añadido: “Hicimos lo que teníamos que hacer y actuamos rápido y hoy los españoles tienen un partido que está centrado en lo que importa”.

Gamarra ha sido preguntada en una entrevista en RNE sobre los supuestos mensajes que ella misma y otros dirigentes del PP como Javier Maroto o Elvira Rodríguez habrían publicado hace un año en chats internos del partido elogiando a Casado por su postura contra la corrupción poco antes de darle la espalda: “Enhorabuena, seriedad y verdad. Ese es el camino”, decían algunos, según una noticia que publica El País. Unos mensajes de apoyo emitidos después de que Casado denunciara en una entrevista de radio la posible corrupción de Ayuso por un contrato de mascarillas concedido por su gobierno a su hermano en plena primera ola de coronavirus. En apenas unos días, Casado perdió casi todos los apoyos en el partido y los dirigentes del PP pidieron su cabeza para encumbrar a Feijóo.

“No hay nada que decir sobre todo lo que pasó, ya dimos las explicaciones oportunas”, ha asegurado Gamarra. Ha defendido que, en esa “profunda crisis”, las “rápidas decisiones” que se tomaron sirvieron para que el PP sea hoy “una alternativa de gobierno con Feijóo enfrente, el partido que España necesita y el primer partido en intención de voto”.

“Hoy, el PP está centrado en lo que importa, en España, los españoles y sus problemas”, ha defendido Gamarra, quien ha puesto de ejemplo que lo que preocupa ahora al partido es “la cesta de la compra” o “arreglar una ley” como la del ‘sí es sí’ que a su juicio ha sido “un lastre para las mujeres”.

Gamarra ha eludido responder si ha hablado con Casado tras su marcha. En su lugar, ha asegurado que “lo importante no son las cuestiones internas” de los partidos, porque “un partido se tiene que deber a España”.

La dirigente ‘popular’ ha respondido en la misma línea al ser preguntada por si a Casado se le va a ‘rehabilitar’ en algún momento en el PP, después de que hace apenas dos semanas Feijóo celebrara un acto de partido con los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, pero sin Casado. “Las cuestiones internas de los partidos no son las importantes”, ha incidido Gamarra.

Carga contra el "cinismo" y la "soberbia" de Sánchez por la ley del ‘sí es sí’

Otro de los temas de la entrevista en RNE ha sido la ley ‘solo sí es sí’ y la reforma que plantea el PSOE para frenar la rebaja de condenas. El PP ha ofrecido en reiteradas ocasiones sus votos y Gamarra ha recalcado que los ‘populares’ no tienen “ninguna” condición para facilitar que se vuelva al Código Penal anterior a la ley.

Sin embargo, ha criticado el “gran ejercicio de cinismo” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a los efectos de la ley, que “eran conocidos, advertidos y anunciados” y que antes de aprobar la norma el Gobierno “obvió”: “Lo sabían, pero decidieron que lo que estaba por encima era la coalición”.

A su juicio, hasta que Sánchez no ha visto “la alarma social” y el “coste electoral”, no ha reaccionado. “Pero sigue sin pedir disculpas y sin rectificar”, ha apostillado. Y ha pedido de nuevo “ceses” de los máximos responsables. “Aquí no dimite nadie. El Gobierno de Sánchez debe asumir las responsabilidades”.

Gamarra ha asegurado que la proposición de ley del PSOE para la reforma es “un corta y pega” de la que presentó el PP en diciembre y que está “bloqueada” también por “cinismo”.

“Por supuesto que estamos dispuestos a arrimar el hombro” para corregir la ley, ha asegurado Gamarra, y ha aseverado que, de haber querido el PSOE ante las “facilidades” dadas por los ‘populares’, el pleno para debatir la reforma podría haberse celebrado en el Congreso este mismo jueves de urgencia. “Pero Sánchez no quiere nada con el PP”, ha denunciado.

Gamarra ha dicho que lo urgente es una reforma y no una derogación de la ley para poder volver al Código Penal previo a la norma “para que ningún delincuente sexual pueda tener una pena inferior a la que tenía antes”, pero ha advertido de que esto no va a evitar la rebaja de condenas previas a la reforma.

Con todo, ha criticado que Sánchez se dio “toda la prisa del mundo” para eliminar la sedición bajo “exigencia” de sus socios catalanes, “pero para proteger a las mujeres se toma un tiempo que no tiene la sociedad española”, por lo que ha criticado: “Es el mayor síntoma de soberbia y de que el presidente ha perdido los pies en la calle”.