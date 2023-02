Ence queda na ría de Pontevedra ata 2073

Ata un 27 por cento se dispararon as accións de Ence nada máis coñecerse a decisión do Supremo. Un fallo que, segundo a compañía, devólvelle a seguridade xurídica necesaria para acometer os plans de futuro.

Estima en 169 millóns de euros o impacto positivo nos seus beneficios.

“Estamos en disposición de pedirlle á empresa”, indica Manuel Rivas , presidente do comité de fábrica da pasteira, “de esixirlle cambios de melloras, investimentos . A fábrica vai estar aquí moitos anos”.

Ana Cedeira , presidenta do comité de oficinas da factoría salienta que “agora xa podemos pensar en futuro. Estabamos moi nerviosos, moi preocupados e impúxose a sensatez e a cordura ”.

Fernández Lores non da perdida a loita pola recuperación da ría: “Nunca deixarei de loitar, por todas as vías posibles, para ver cumprido o soño que teñen a grandísima maioría , a inmensa maioría dos pontevedreses e pontevedresas de ver a ría sen Ence”.

Miguel Anxo Fernández Lores , o alcalde, di que “significa cargarse literalmente a lei de costas e a protección e a recuperación do litoral de Pontevedra”.

O Concello de Pontevedra, que presentara recurso contra a prórroga da concesión á planta de Ence, amósase moi sorprendido coa decisión do Supremo. Fala dun fracaso do estado de dereito .

Recursos pendentes

Tamén seguirá coa loita nos tribunais, e na rúa, a Asociación pola Defensa da Ría. Queda por resolver no Supremo o recurso contra a sentenza da Audiencia Nacional favorable ao colectivo ecoloxista.

Antón Masa, presidente da asociación, considera que “temos que agardar a coñecer a sentencia na súa integridade e coñecer tamén que é o que di ese voto particular. Debemos de esperar tamén a ver que pasa co noso recurso, que aínda non está tratado. Unha vez que saibamos iso, hai moito percorrido tanto desde o punto de vista xurídico, como tamén de mobilización social”.