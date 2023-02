La variedad de elección cuando queremos empezar a leer es abrumadora. Hay que tener en cuenta el formato en el que queremos leer, como poemas, webcómics o novelas, además de la variedad de literatura de género, como la fantasía, la ciencia ficción, el terror y el western, entre otros.

Al igual que los lectores tienen que escoger, los artistas también tienen infinitas opciones para representar historias. La era digital ha obligado a los artistas a adaptarse. Por ejemplo, la lectura en los móviles ha cambiado el formato del cómic.

Con cuarenta años, a María Eugenia Arias le resulta imposible encasillarse en un género. Cada uno de sus libros publicados se encuadran de manera diferente. ‘Rombo Oscuro’ es una historia de acción orientada a un público juvenil, mientras que Nidcorsia es una novela para adultos de misterio. Además, ‘Malva. La piedra mágica de Malva’ es un cuento infantil de visión moderna. Su última publicación ha sido ‘Marco Gabán’, que desarrolla una historia de amor entre Sevilla y Marbella.

Ese libro lo galardonaron en el 1º Certamen Literario LGBT de Madrid y se publicó con el resto de los premiados. “La portada de Malva es la silueta de la protagonista. La he colocado de espaldas para no saber si es niña, niño o niñe, que sea lo que quiera”, explica. “Los niños ante todo tienen que ser felices, libres y elegir desde edades tempranas. Nosotros, como padres, los llevamos por el camino, pero ellos deben elegir qué es lo que les gusta”.

Durante el parón de la maternidad , María Eugenia Arias buscó libros con una visión más moderna para sus hijas. “Lo que encontraba no me gustaba porque eran típicos cuentos de princesa”, afirma.

El caso de ‘Marco Gabán’ es más peculiar porque, tras haber escogido portada de la editorial, realizó unos folletos para realizar publicidad con una ilustración de Alejandra Brodard. “Me encantó y deseché la portada de la editorial y puse la suya”, cuenta. La primera opción de portada era un muchacho en un velero. “Era muy bonita, pero no era la portada transgresora que yo quería hacer con este libro. Yo quería decir tantas cosas en la portada que una foto no es suficiente. Ese es el problema”.

A partir de ‘Malva. La piedra mágica de Malva’, cambió el proceso de selección de las portadas. Ruben Aivar fue el ilustrador de arte digital encargado del interior del libro también realizó la portada. “Le dejé mucho terreno libre. Le dije lo que quería, pero, cuando me enseñó esa, supe que era la portada porque me encanto que no se le viera tanto la cara”, cuenta. “Yo quería decir que era un cuento infantil por el tamaño de la letra y el grosor del delineado blanco que tiene la figura de Malva para que llamara la atención”.

María Eugenia Arias encuentra más fácil de escribir la acción . “Es un suceso que pasa como una película en tu cabeza. Son diálogos cortos, la acción muy rápida… Todo el tiempo se escribe en gerundio”, confiesa. “El misterio sí es un poco más complicado, como es la novela para adultos de Nidcorsia, que es el libro más largo que he escrito”. En el género de misterio, todo tiene que concordar perfectamente : la trama oculta, la psicología de los personajes y la importancia de los escenarios . “Nidcorsia es el que más me costó planificar porque tuve que documentarme para saber cuáles son los estados por los que pasa la persona antes de dormirse ”, recuerda Arias.

Más allá del género

“He aprendido a ser más explícita porque creía que el lector entendía todas las metáforas.“

Como trabaja de administrativa, Arias solamente escribe cuando está inspirada y por amor al arte. No descarta escribir otros géneros, como el terror, el thriller policiaco y la fantasía. “Me encantaría, pero ahora mismo no me ha pedido el cuerpo escribir eso. No sé si el día de mañana me lo pedirá, pero no voy a decir que no me atrevo porque en esta vida nos tenemos que atrever a todo”, anima la escritora y recuerda que el secreto es practicar. “La práctica nos hace resolver errores que antes no éramos capaces de ver. Yo he aprendido a dar más pistas y a ser más explícita porque creía que el lector entendía todas las metáforas e indagaba.”

Mª Eugenia no tiene género favorito, sino que hay una trama específica que le gusta desarrollar: “Salir de la zona de confort. Cuando estás a gusto con tu vida y de repente lo que te ocurre que te pone la vida patas arriba, sea por lo que sea. Entonces, esa persona tiene que hacer algo, aunque no quiera, para salir adelante de esta situación”. En ese momento es cuando se empieza a ver los instintos que tienen las personas.

Además, le gusta entrelazar sus historias con pequeños detalles, que no impiden el disfrute de la lectura si no has leído todas sus obras. Por ejemplo, un personaje secundario de Marco Gabán sufre la enfermedad de Nidcorsia, que se explica en el libro con el mismo nombre.

Por último, le gusta dar profundidad a los títulos usando palabras polisémicas. Malva es el nombre de una planta, de un color y de la protagonista del cuento infantil, que tiene el pelo de color lila. El nombre de ‘Marco Gabán’ tampoco está escogido al azar. ‘Marco’ es el aquello que rodea un objeto importante para que no se estropee, como el de un cuadro o espejo. ‘Gabán’ es una prenda de abrigo masculina que sirve también para proteger. “Con el nombre, ya estaba queriendo dar esa idea de que realmente él tiene una coraza y no se está mostrando como es”, explica.