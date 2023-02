'Amalia', retrato de una madre trabajadora al borde de un ataque de nervios

Aude Picault (1979) es una de las autoras de cómic francesas más interesantes de la actualidad, con obras tan destacadas como Diosa (Garbuix Books, 2022), en la que nos contaba la rebelión de Lilith contra Adán y contra el propio Dios. Ahora publica Amalia (Garbuix Books), que está protagonizada por una mujer al borde de un ataque de nervios, desbordada por un trabajo cada vez más exigente y una familia en constante conflicto.

Una historia que Aude nos confiesa (por zoom) que nació de sus propias experiencias personales: “Un día me planteé por qué siempre estaba tan cansada, tan agotada. Y cuando doy con un tema que me parece interesante, empiezo a hablar con mis amigos, mis conocidos… para ver si es algo que solo me pasa y me interesa a mí o es algo generalizado. Y descubrí que hay un agotamiento individual, pero también colectivo. Así que ahí había un tema”.

Página de 'Amalia'

La conciliación laboral y personal de las madres trabajadoras En el cómic, Amalia es madre de una niña pequeña y madrastra de una adolescente en la edad del pavo y obsesionada por las redes sociales, que es hija de su compañero actual. Y trabaja en una empresa de gestión de riesgos que solo piensa en cómo poder explotar aún más a sus trabajadores. La constante presión a la que se ve sometida empezará a hacer mella en su salud hasta que sufre una “intolerancia al rendimiento”, que le hará replantearse su vida”. Una historia que nos habla sobre la conciliación personal y laboral de las madres trabajadoras: “Yo he conseguido encontrar un cierto equilibrio en ese aspecto-asegura Aude-, pero las estadísticas nos dicen que el peso del cuidado del hogar y de la educación de los hijos sigue recayendo en las mujeres, esa es la realidad”. “Además -añade-, las mujeres tendemos a asumir todas esas responsabilidades en vez de exigir más colaboración a nuestros compañeros. Muchas queremos que todo sea siempre perfecto, que es lo que le pasa a Amalia”. Preguntamos a Aude si esas "intolerancia al rendimiento" es una patología real o se la ha inventado para el cómic. "Es un término inventado, pero he encontrado artículos en los que se refieren al mismo fenómeno, aunque sea con otras palabras. Una especie de estrés causado por esa imposibilidad de dar todo lo que se exige de nosotros. Es algo real que está presente en nuestras vidas". Página de 'Amalia'

Amalia, un nombre con mucho significado El que la protagonista de la historia se llame Amalia no es casual, como nos comenta Aude: “Quería que se llamara Ama por el tema del amor, porque es un personaje muy cariñoso, que usa el amor como una herramienta para que todo mejore, y porque siempre se preocupa porque todo y todos estén bien. Pero, además, Amma es el nombre de una gurú india a la que la gente va a ver, e incluso hacen colas, para que los abrace”. “Pero me dijeron que no podía usar esos nombres porque ya había cómics titulados así -añade-. Por eso lo alargué y elegí Amalia, que es un nombre portugués que, además, significa trabajadora, por lo que era perfecto para la protagonista”. Pero… ¿Qué hay de autobiográfico en Amalia? “Es una mezcla de cosas personales e inventadas. Hay muchas escenas cotidianas en el cómic que provienen de mi propia vida. Así que sí, hay mucho de mí misma en Amalia”. Página de 'Amalia'

Un cómic que nos invita a relajarnos e intentar disfrutar de la vida Uno de los mensajes del cómic es que intentemos relajarnos y disfrutar de la vida: ”No es una cosa que necesite hacer yo sola. Creo que es una necesidad general, porque el mundo actual está enfocado a la productividad, a las rutinas, a la funcionalidad familiar… y eso no nos deja ver más allá. Solo pensamos en mantener esa rueda de productividad, así que estaría bien salir de vez en cuando de ese círculo y disfrutar un poco de la vida y las cosas sencillas”. Pero… ¿Se le ocurre alguna manera de conseguir eso? “No lo sé –confiesa-. Personalmente, lo que hice fue plantearme como uso mi tiempo, como aprovecho mi vida. Y la solución a la que llegué, que es totalmente personal, es a dejar de intentar correr. No ir a todas partes corriendo y llevar un ritmo más lento caminando. También intentar hacer menos cosas y disfrutar más de mi gente”. La autora destaca que, para conseguirlo, también deberíamos depender menos de las tecnologías: “Pasamos demasiado tiempo pendientes del móvil y el tiempo es de lo que está hecha nuestra vida, así que deberíamos usarlo mejor”. Página de 'Amalia'

Las relaciones paterno-filiales Otro de los temas interesantes del cómic son las relaciones paterno-filiales, sobre todo en las familias modernas. Aquí Amelia es una especie de mediador entre su pareja, y la hija de este, Nora, una adolescente enganchada al móvil y a los youtubers. “Nora –nos comenta-, está cautivada por las pantallas y por eso no hace caso a los padres. Es una caricatura muy exagerada, pero lo cierto es que ella se acerca a esos youtubers porque sus padres siempre están discutiendo y no los considera un ejemplo de felicidad”. “Con este personaje de adolescente rebelde -continúa-, quería resaltar la importancia de la comunicación en la familia, es fundamental que hablemos entre todos y tratemos de entendernos. Cuando hay una comunicación entre padres e hijos, las cosas funcionan mucho mejor, que es lo que empieza a pasar cuando Nora empieza a escucharse a sí misma, cuando entra en contacto con su yo y deja de estar menos pendiente de las redes sociales”. Página de 'Amalia'

Debemos aprender a convivir con la naturaleza Como podéis comprobar en la portada del cómic, una de las cosas que relajan a la protagonista es la naturaleza. Y es que Aude nos pide, con este cómic, que la defendamos más. También parodia la industria alimentaria a través de la pareja de Amelia, que trabaja en una multinacional de la fabricación de pan que se enfrenta a una grave enfermedad del trigo de impacto ecológico a gran escala. “La industria alimentaria –nos comenta-, tiene esos objetivos comerciales de rentabilidad que acaban destruyendo el entorno. Lo que deberíamos intentar, a partir de ahora mismo, es conseguir rentabilidad sin destruir, porque no hay ninguna rentabilidad en destruir las cosas”. Portada de 'Amalia'