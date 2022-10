La diferencia entre el cómic digital y el impreso: El 'scrolling infinito' ha revolucionado el formato

El origen del cómic es incierto y hay expertos que datan al noveno arte de más de doscientos años de edad. La historia del cómic occidental parece comenzar con El Chico Amarillo, un personaje de una tira en la prensa estadounidense obra de Richard F. Outcault y publicada alrededor de 1895. En aquella época las viñetas ya incluían las intervenciones dentro de un bocadillo. Este es el elemento que se toma de referencia para el inicio del cómic moderno.

Los diálogos dentro de los globos se vieron en España por primera vez en la serie ‘El suero maravilloso’ de Robledano, publicada en 1910. Entre todas las revistas infantiles que surgieron en nuestro país, TBO tuvo el honor de convertirse en el nombre usado por los españoles para referirse a este tipo de historias. Los tebeos pronto conquistaron al público y sortearon la censura franquista.

Como cualquier rama artística que está en contacto con la sociedad ha evolucionado. Alba Cruz, más conocida en redes sociales como Ne, es una ilustradora onubense especializada en webcomic y diseño de personajes con la que hablaremos de la evolución del noveno arte.

Tras acabar el grado de ciclo superior de ilustración en Granada, decidió continuar el cómic de su adolescencia. En 2019, la ilustradora se embarcó en ‘ El-leanor. Estandartes hacia el futuro ’, una nueva historia basada en una partida de rol del mundo de fantasía inventado. “Yo me hice mi personaje y mis amigos hicieron los suyos. Al final me encantó tantísimo toda la partida de rol que todo lo que ocurría lo iba escribiendo”, nos cuenta cómo se inició en su historia más popular.

Alba Cruz supo de la existencia de páginas de webcómic en español después de llevar publicando más de cinco años en inglés : “Si lo hubiera sabido antes, a lo mejor lo habría empezado a publicar en español directamente porque ahora tengo que traducirlo todo y no me da la vida para dibujar un capítulo a la semana y encima en dos idiomas”

El proceso de creación

En el caso de Ne, la historia de ‘El-leanor. Estandartes hacia el futuro’ está basada en la partida de rol que hizo con sus amigos. El universo lo inventó su pareja y cada persona que jugaba inventó un personaje. Cuando comenzaron a jugar, lo disfrutaron tanto que Ne decidió tomar notas: “Tengo un montón de cuadernos escritos con cosas que han pasado en las partidas”.

Boceto de 'El-leanor. Estandartes hacia el futuro' (2022) Alba Cruz (Ne)

“Necesito su permiso porque, al fin y al cabo, no todos los personajes son míos, entonces no tengo todo el control.“

A la hora de escribir la historia, Alba Cruz revisa las notas que hizo y toma decisiones. “Si para el cómic tengo que cambiar algo porque narrativamente quede mejor o porque, pensándolo en frío, a lo mejor habrían hecho otra cosa, lo hablo con mis compañeros y, si me dan el visto bueno, lo cambio”. Es por esta razón por la que ella considera que su historia es cooperativa. “Necesito su permiso porque, al fin y al cabo, no todos los personajes son míos, entonces no tengo todo el control sobre ellos. Me parecería una falta de respeto hacer lo que me diera la gana sin preguntarles”.

Boceto de 'El-leanor. Estandartes hacia el futuro' (2022) Alba Cruz (Ne)

“Hago el storyboard digitalmente con el tiempo que quiero que pase entre viñetas“

Cuando ha decidido qué parte de la historia escribir, dibuja en un folio una cara junto al diálogo que diría el personaje. “El dibujito es para saber la expresión o el sentimiento. Cuando ya lo tengo, hago el storyboard digitalmente con el tiempo que quiero que pase entre viñetas. Tras pasarlo a limpio, le añado los diálogos y lo publico”, explica Ne.

Este proceso lo hace con dos semanas de antelación para poder publicar un capítulo exclusivo para aquellos que paguen una suscripción. “Este fin de semana publico un capítulo y el siguiente está en otra plataforma. Por dos euros al mes, puedes leerlo”, explica y se diferencia de aquellas historias que solamente se pueden acceder de pago: “Yo quiero que se pueda acceder a la lectura de manera gratuita. Entonces, simplemente esperan una semana más y ya está”.

“Una sesión de una partida puede llegar a ser hasta veinte capítulos“

La división de las sesiones de rol no está predeterminada. “El tiempo medio de una sesión de rol son tres horas. El capítulo es cinco minutos jugando. Una sesión de una partida puede llegar a ser hasta veinte capítulos”, calcula Alba Cruz.

Esos cinco minutos jugando se traducen en un trabajo semanal dividido de esta manera: “Tardo un día, o a veces más, en hacer el storyboard y en escribir el guion. Puedo tardar de cuatro a cinco días en terminar de limpiar y dibujar todo. Me considero que soy súper rápida”.

Cuando ya va terminando el capítulo de esa semana, comienza a calcular el principio del siguiente para que el proceso siga fluyendo. Después de años bajo este ritmo de trabajo, Ne es consciente de que su arte ha mejorado mucho. “Si veo ahora los primeros capítulos, no me terminan de gustar y, si pudiera, los reharía, pero no avanzaría nunca”, confiesa. “Son paranoias de autora. Simplemente el arte ha evolucionado y ya está.”