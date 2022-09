Diseccionando los servidores de 'roleplay' y la dependencia de las comunidades de la mano de Isawelaa

Isabel Bautista, conocida en redes sociales como Isawelaa, nació en el año 2000 y, desde muy joven, centró sus estudios en el mundo audiovisual. Tras terminar el grado de realización, se adentró en el mundo del guion.

Durante el aislamiento de la pandemia, la sevillana jugaba a muchísimos videojuegos. “Empecé hacer roleplay en GTA y me pasaban tantas cosas que yo decía ‘esto lo tiene que ver la gente’”, cuenta. Así fue cómo decidió retransmitir en directo mientras jugaba. “Me acuerdo que me compré una cámara y usaba unos cascos rotos”.

En la actualidad, Isabel reside en Madrid. Además de facilitar la independencia y su crecimiento personal, la creadora de contenido recalca otras ventajas de mudarse. “Tengo más oportunidades de ir a eventos. JordiMaquiavello me invitó al evento de Prime Video. Me lo pasé súper bien. Lo bueno de esos eventos es que desvirtualizas a mucha gente que conoces por Twitter desde hace mucho tiempo, pero cada uno está en su casa”.

Videojuegos de rol multijugador en línea En la década de los setenta, eran populares los juegos de rol de mesa, como Dragones y mazmorras. En la actualidad, muchos jugadores continúan con la versión presencial, pero también se ha extendido a aquellos videojuegos que pueden conectarse en línea. En agosto del año 2000 se estrenó una red social de Internet enfocada a jóvenes y adolescentes llamada Habbo. El sitio web permitía crear un avatar e interactuar con otros usuarios. Al estar en el anonimato, los usuarios podían decidir si ser ellos mismos o interpretar a otra persona. Este fue el comienzo de los videojuegos de rol multijugador masivos en línea. En términos generales, el juego de roles o "roleplay" es una modalidad en la que los jugadores interpretan un personaje. Las únicas especificaciones concretas que debe tener el juego en línea es poder tener el control de un personaje y que sea multijugador. Estas características no son difíciles de encontrar en videojuegos.

Los servidores más populares “El roleplay se crea alrededor de servidores de juegos, como GTA V y Red Dead Redemption”, explica Isawelaa. Los desarrolladores modifican el mapa cuando el juego original lo permite. Minecraft es el ejemplo perfecto de creaciones de mapas específicos para servidores de rol. Sin embargo, la experiencia única no está predeterminada por los cambios de los desarrolladores, sino por las historias de cada jugador, aunque de esto hablaremos más adelante. Para visualizar la magnitud a la que pueden llegar los servidores más populares tomamos como ejemplo Marbella vice. Fue un servidor de GTA V que provocó un pico de casi 1.130.000 espectadores simultáneos en todo el mundo y una media de 367.000 personas en 3.794 canales de la plataforma Twitch. “En el rol, tienes que tener algo que te diferencie y sobresalga porque todo está muy visto.“ Cada servidor tiene un proceso independiente para formar parte de él. Algo bastante común entre ellos es rellenar un formulario donde preguntan el historial del jugador en servidores anteriores y el personaje que el jugador interpretaría. “Dices lo que quieres hacer y te luces”, recomienda Isawelaa. “Mi interpretación es totalmente en italiano. Yo eso lo pongo porque mucha gente dice que su personaje es italiano, pero habla en español. Ahí es cuando tienes que destacar […]. En el rol, tienes que tener algo que te diferencie y sobresalga porque todo está muy visto”.

Las reglas del roleplay “Se deben de cumplir para hacer una mejor experiencia del roleplay“ “Hay muchas reglas, que se deben de cumplir para hacer una mejor experiencia del roleplay”, comenta Isabel antes de numerar algunas: “Todo debemos hacerlo dentro del juego, no podemos dejar de interpretar al personaje, no nos podemos beneficiar si vemos algo que nos interese en el directo de otro jugador… Por ejemplo, si me está buscando la policía, no puedo mirar en el directo de la persona que interpreta a la policía dónde está para evitar encontrarme con ella. Realmente, puedes ver los directos de otras personas, pero no puedes beneficiarte de ello. Te pueden sancionar.” 09.21 min Las Mañanas de RNE - Manual básico de Twitch: de streamear videojuegos a entrevistar a Messi - Escuchar ahora “Otra regla es que, aunque somos conscientes de que estamos jugando a un juego, tenemos que ser lo más realista posibles”, destaca Isawelaa. El Power Gaming es que no puedes aquellas acciones que no harías en la vida real, aunque el juego lo permita. La creadora de contenido lo ejemplifica: “Salgo con un coche, atropello a una moto, salto un puente y hago la voltereta y sigo tan normal. El juego sí te lo deja hacer, pero en la vida real te mueres”. “En el capítulo final, hice una escaleta porque había que acabar muchas tramas.“ La espontaneidad es otro factor importante de este tipo de juegos. Aunque todos los jugadores tienen una historia pensada y un objetivo que cumplir, no se suele planear con exactitud lo que vas a hacer cada día. Sin embargo, Isawelaa nos cuenta que sí hay un momento concreto en el que debes hacerlo: “En el capítulo final, hice una escaleta porque había que acabar muchas tramas”. “Las reacciones de las personas enriquecen mucho el rol.“ De hecho, tuvo que preguntar la disponibilidad a algunos jugadores, ya que la fecha coincidía con otros eventos, como La Velada del Año II y los Saw Games, que provocaron inactividad en el servidor. Isabel estaba preocupada: “A ver si voy a cerrar la temporada y no va a haber nadie… Me las hubiera averiguado de alguna forma, pero lo mejor es estar con la gente porque las reacciones de las personas enriquecen mucho el rol”.

La dependencia de la audiencia El crecimiento del canal de Twitch de Isawelaa ha sido irregular. "Siempre he notado que ha crecido muchísimo en el momento del roleplay porque a la gente le gusta muchísimo consumir las historias. Cuando más crecí fue con Madafaking LIFE, que es otro servidor de GTA donde me relacioné más". "Había muchísimos creadores de contenido más grandes que yo." Durante una de sus últimas series, London Eye RP, le aumentaron veinte mil seguidores en un mes. "Es una locura", se sincera al no estar acostumbrada. Además, compartió momentos que se hicieron virales en redes con IlloJuan y JuanSGuarnizo. "Había muchísimos creadores de contenido más grandes que yo y que tienen una comunidad enorme. Al final, sus comunidades se pasan por tu canal y, si le gustan lo que haces, se unían a mi comunidad". "Se crece en Twitch cuando hay algún evento y puedes destacar en algo", afirma Isawelaa. Sin embargo, también se depende del crecimiento para que te inviten a algunos servidores. Gracias a la oportunidad que le dieron en Forasteros RP, un servidor de GTA V, la comenzó a conocer más gente. "Te abre puertas porque, al final, la gente ve que interpretas bien y deciden darte la oportunidad de entrar en servidores". Tras ese servidor estuvo en MadafaKing LIFE. Al igual que hay dependencia del número de espectadores para entrar en algunos servidores, los creadores de contenido también tienen la indecisión de hacer lo que la audiencia espera de ellos o lo que realmente les apetece hacer. Isawelaa disfruta cuando los espectadores disfrutan, pero lo tiene claro: "No puedes eliminar esa pared que hay".

Los personajes de Isawelaa Para Isawelaa, hacer roleplay no es solamente trasmitir en directo un rato divertido, sino que interpretar un personaje significa desarrollar su vida y sus intereses. “Me di cuenta que no me sentí cómoda con mi voz.“ El primer personaje que creó se llamaba Lufina y, como era andaluza, no tenía que modular la voz para interpretarla. “Me di cuenta que no me sentí cómoda con mi voz porque siento que no me meto en el personaje”, confiesa. “Se nota quién es Raffaella y quién es Isabel.“ De esta manera nació Raffaella Iacoviello, una italiana. “Quería era tener esa distinción. Se nota quién es Raffaella y quién es Isabel. A mí me gusta mucho Italia y el acento italiano. Me aprendí un par de palabras italianas y me metí en un servidor a hacer que era italiana. Salió muy bien”. En los servidores, lo que se valora es la interpretación del personaje. “No es lo mismo que yo interprete a una sevillana, que yo soy sevillana. No se distingue tanto a que yo sevillana interprete a una italiana. Hay gente que hace de latino que yo me creía que eran latinos”. “Quería llevar a una italiana que no le tuviera mucho cariño por si, al final, acababa muerta.“ “Cuando se hizo London Eye RP, no me quería llevar a Rafaella, pero si quería llevar un personaje italiano porque se me da bien y siento que resalto mucho”. Olivia fue el personaje de Isawelaa en el servidor de London Eye RP. “Quería llevar a una italiana que no le tuviera mucho cariño por si, al final, acababa muerta”. Aunque se puede repetir personajes entre servidores y hacer caso omiso a las historias que se hayan desarrollado con ellos anteriormente, hay creadores de contenido que les parece incoherente. “Si se muere, se muere”, dice Isabel siendo contundente.

La creación de personajes Al principio con Lufina todo era diferente: “No tenía trasfondo ni estaba definido con una personalidad para destacar. Era solamente diversión para yo estar con mis amigos en el servidor y pasármelo genial”. Mujeres guionistas: el reto de conquistar el territorio creativo y luchar contra la discriminación NURIA VERDE “Después, con Raffaella, empiezo a poner el objetivo”. Isabel interpretó a Raffaella en servidores poco serios. “Rafaela nace como un personaje que era más aleatorio, más graciosa, más extrovertida. La lía muchísimo. Olivia, por así decirlo, tenía comportamiento y personalidad más de persona real.” Ahora que la creadora de contenido tiene conocimientos de guion, los enfoca en sus proyectos de Twitch. “Creé el personaje a través de técnicas de guion, con defectos, virtudes y un objetivo”, cuenta refiriéndose a Olivia.