La lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ+ pasa por un momento crítico, en el que, por ejemplo, Estados Unidos ha aprobado una ley tan polémica como la de 'No digas gay' en Florida, que prohíbe a los maestros hablar sobre sexualidad e identidad de género en las aulas. Sin olvidar el grave error de organizar un Mundial de Fútbol en Qatar, un país en el que no se respetan los derechos de este colectivo ni de las mujeres.

Una lucha que también ha llegado a los cómics, que, afortunadamente, empiezan a normalizar a estos personajes. Estos últimos meses hemos podido ver cómo el nuevo Superman, el hijo de Clark Kent, se declaraba bisexual e iniciaba una relación con otro joven. También Robin, el pupilo de Batman, ha confesado su bisexualidad en un cómic dibujado por la granadina Belén Ortega, a la que han llegado a insultar y amenazar en Internet.

Y esta misma semana, Marvel presentaba su primer Spider-Man Gay. Se llamará Web-Weaver y el protagonista es un diseñador de moda que obtiene poderes arácnidos. Su historia se contará dentro de una miniserie que ofrecerá varias versiones alternativas del superhéroe arácnido. Ha sido creado por el prestigioso diseñador Kris Anka, quien asegura haberse "inspirado en McQueen y Mugler".

Nosotros queremos contribuir a esta lucha recomendando siete cómics publicados recientemente, incluyendo novela gráfica, superhéroes y una sorprendente visión de Lucky Luke.

¿Lucky Luke también ha salido del armario? No, pero Ralf König (El condón asesino, Lisistrata), el dibujante gay más famoso de Europa, ha creado una aventura en la que introduce la temática LGTBIQ+ en el universo del vaquero de Morris: Lucky Luke. Choco-Boys (Kraken) . Según sus propias palabras, cuando le propuso la idea a la editorial, solo le pusieron dos condiciones: que no convirtiese a Lucky luke en homosexual y que tampoco apareciese fumando (el personaje dejó el tabaco en 1983).

'Ensayo de la vida real'

Portada de 'Ensayo de la vida real'

Ensayo de la vida real (Liana editorial), de Alexa Paulette y Rebeca Peña, es el testimonio en primera persona de su guionista, que relata el proceso que la llevó a conocerse como una mujer, una mujer trans. Algo que no fue nada fácil porque, según confiesa Alexa: "mi destino innegable e inevitable, era ser hombre". Pero gracias a su esfuerzo y tesón logró superar todas las presiones sociales y forjar su propio destino, porque era consciente de que "no quería ser hombre. Nunca lo fuí y siempre lo supe, solo que no se me dio la oportunidad de reconocerlo".

Con total sinceridad, Alexa nos muestra ese proceso de autodescubrimiento y confiesa que no fue nada fácil. Pero, también asegura en el prólogo que, por lo menos, ella no tuvo que pasar por el "test de la vida real", que consiste en "vivir concorde a la identidad autpercibida durante una cantidad de tiempo determinada por un profesional de la salud mental, para comprobar que realmente eres una persona trans y que no tienes untrastorno ni que etás mintiendo. Una prueba que existe en muchos países y es el último obstáculo para empezar a disfrutar de quien eres".

La dibujante, Rebeca Peña, relata esta historia con unos expresivos y bellos dibujos en los que usa los dos colores asociados a los niños y las niñas (rosa y azul). Rebeca confiesa que realizó este cómic porque: "Me hizo volver a preguntarme qué es ser una mujer y cuestionarme mi propia realidad como autora y como mujer cis, que puede entender el conflicto de enfrentarse a la violencia de esta sociedad patriarcal pero ignorante y respetuosa frente a lo que conlleva un proceso de transición en personas que deciden avanzar hacia su género sentido". Un cómic que nos demuestra que todo el mundo debe tener el derecho a decidir su propia identidad y el de amar a quien quiera".