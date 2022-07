Este viernes ha entrado en vigor en Florida la polémica ley "No digas Gay", por la que los maestros tienen prohibido hablar sobre su orientación sexual y cuestiones de género a sus alumnos de primaria.

Impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, establece que un distrito escolar "no puede fomentar la discusión en el aula (de primaria) sobre la orientación sexual o la identidad de género".

La nueva norma fue promulgada, en marzo pasado, por DeSantis, quien afirmó el día de la firma que venía a "corregir algo que está pasando en EE.UU., y es que se ignora a los padres en decisiones escolares en temas de educación sexual e identidad de género"

“La política escolar debe centrarse en la educación, no en la discriminación. La ley 'No digas gay o trans' del gobernador DeSantis es un ataque vergonzoso contra los estudiantes que ya luchan con el peso de la discriminación", ha dicho por su parte la presidenta interina de la organización de la comunidad LGTBQ+ Human Rights Campaign (HRC), Joni Madison.

01.47 min Un joven de Florida desafía la polémica ley educativa 'No digas gay' con una metáfora sobre su homosexualidad

Otra nueva ley sobre educación y libertad individual que ha creado confrontación es la denominada "Stop WOKE Act", conocida como WOKE, que permitiría a los padres demandar a las escuelas que enseñan la "teoría crítica de la raza".

DeSantis aspira a ser reelegido este año y -según distintas fuentes- puede competir con Donald Trump por la nominación presidencial republicana en 2024. En los últimos meses ha impulsado su agenda ultraconservadora gracias a la mayoría absoluta de que goza el Partido Republicano en las dos cámaras del legislativo estatal.

Además, las encuestas sobre intención de voto lo colocan como favorito en las elecciones a la gobernación que se celebrarán el próximo noviembre.