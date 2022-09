Víctor Santos trabaja en varias adaptaciones de sus cómics al cine

Víctor Santos (Valencia, 1977) es uno de nuestros dibujantes más internacionales y el primero que consiguió que el cine norteamericano adaptará un cómic español: Polar (Jonas Åkerlund, 2019), película de la que se prepara una segunda parte. No es el único proyecto audiovisual de Víctor, que es uno de los protagonistas del Weird Market, que se celebra en Valencia, y donde este sábado ofrecerá la charla Cómo pasar una IP del cómic a la pantalla.

Víctor nos comenta en qué consistirá: “Es una charla que ya he dado en otros sitios como la Escola Joso, y que se centra en el tema de los derechos de autor cuando pasas un cómic al cine o a otros medios. Es un asunto muy interesante y lo considero casi una cruzada personal, porque ahora el cómic es una mina de oro para la industria audiovisual y me interesa que los autores conozcan cómo funciona el mercado de derechos, cómo es el proceso para vender una obra o cómo interviene el propio autor”.

Además de una obra de ingresos muy superior a la que pueden sacar con la venta de cómics, preguntamos a Víctor qué significa que adapten una obra tuya al cine: “Para mí es muy importante porque te da la oportunidad de llegar a muchísima más gente y de que te conozcan. Cuando publiqué Polar con Dark Horse en Estados Unidos, yo era conocido básicamente como dibujante, por ilustrar los guiones de otros, y para mí la película fue un gran reconocimiento e impulso como autor”.

“Primero –añade-, porque fue un gran escaparate para mis libros, a los que mucha gente se acercó después de ver la película. Y luego, porque me ha permitido vender los derechos de otros cómics para un desarrollo posterior en cine o televisión”.

“También me ha permitido acercarme a ese mundo del cine, que me parece muy interesante –continúa-. Aprender muchas cosas y aportar otras del cómic al mundo audiovisual. Sin olvidar que tener una película basada en un cómic tuyo es una estupenda carta de presentación y una garantía”.

“Me gustaría ver videojuegos o animes de mis cómics”

Víctor Santos nos confiesa que: “Me gustaría ver videojuegos basados en mis cómics. Por eso espero conocer a profesionales de ese campo en este Weird Market. Reconozco que no soy jugador de videojuegos, porque no tengo paciencia, pero me interesa mucho ese mundo a nivel visual y conceptual. Tengo muchos libros del arte de los videojuegos a los que nunca he jugado, como The Cuphead o Metal Gear Solid”.

“Y me interesa muchísimo cómo se escribe un videojuego –añade-, porque creo que tiene muchísimas posibilidades narrativas. He colaborado muchas ocasiones con Frank J. Barbiere, que es guionista de videojuegos, y me parece interesantísimo, porque el guion de un videojuego es completamente diferente al de un cómic o una película. No es lineal, sino que es como un árbol que se ramifica”.

“Por eso –continúa-, me gustaría que se adaptara algo mío a un videojuego, por la posibilidad de implicarme y aprender esa nueva forma de narrar”.

En cuanto si ve alguno de sus cómics adaptado al anime, Víctor confiesa: “En su día hice una propuesta para un anime de Polar, pero no pudo hacerse por un tema de contrato y de derechos. Tengo un montón de diseños que preparé y que no puedo enseñar por ese tema de derechos”.

“El anime me gusta mucho –afirma-, porque soy del 77, una generación que crecimos con la explosión del manga y el anime a nivel mundial y es una de mis influencias fundamentales. De hecho me encantaría hacer un anime del estilo de los de los 90, como Ninja Scroll (Jubei Kibagami, 1993), o Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995). Me encanta esa estética”.