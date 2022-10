Un cómic denuncia la presión laboral que llevó al suicidio a decenas de trabajadores franceses

Entre 2006 y 2017 más de una treintena de empleados de Renault y de France Télécom (actual Orange) se suicidaron debido a la presión laboral. Ambas empresas fueron juzgadas por algunas de esas muertes y declaradas culpables por “exceso de trabajo” y “acoso moral”. Basándose en esos casos, el periodista y escritor Hubert Prolongeau, el escritor y guionista Arnaud Delalande y el dibujante Grégory Mardon, denuncian la deshumanización en el trabajo y el acoso laboral en el cómic Cuando el trabajo mata (Garbuix Books).

El 20 de octubre de 2006, Antonio B., un ingeniero informático de 37 años, se tiró desde la quinta planta de la fábrica de Renault en Guyancourt (Francia). Ese caso real es en el que se basaba el libro Travailler à en mourir. Quand le monde de l’entreprise mène au suicide (2009), escrito por el propio Hubert Prolongeau (en colaboración con Paul Moreira). Y este cómic se inspira en ese libro.

Preguntamos a Hubert hasta qué punto cree que la presión laboral pudo empujar a esos trabajadores al suicidio y si piensa que el capitalismo puede matar. “Sí, el capitalismo ayuda a matar. Sin embargo, el verdadero problema reside en la organización del trabajo y en la filosofía de conseguir cada vez más y más beneficio, que es insaciable. Cada caso de suicidio es individual, pero esta peligrosa filosofía empresarial está muy compartida entre las empresas”.

En un mundo empresarial cada vez más deshumanizado y competitivo, ¿cuál sería la solución para evitar esos suicidios? “¿Soluciones? –contesta Hubert-. En muy pocos casos se ha ido hasta la causa real, se ha intentado identificar el problema. Se ha realizado mucha investigación de tipo psicológico. Sabemos las razones, pero no las soluciones. Hay que modificar la organización del trabajo para conseguir que el trabajador sea más feliz a pesar de que las empresas no ganen tanto dinero”.

“El discurso es que eres tú quien debe encontrar la solución a tu problema de malestar en el trabajo -continúa el periodista-. Te daremos herramientas, pero la solución la tienes que encontrar tú. Suelen argumentar que se trata de problemas con la familia o con los compañeros, cuando en realidad estos problemas acaban siendo las consecuencias del malestar en el trabajo (y no su causa)”.

“El tema clave es la carga mental”

Pero... ¿A qué se ven obligados a renunciar los trabajadores para cumplir con esas excesivas exigencias de las empresas? “A su vida personal, por supuesto -asegura Hubert-. A las vacaciones, está claro que sí. Pero aquí el tema clave es la carga mental. Se pide a los trabajadores que hagan un buen trabajo, pero no se les dan los recursos necesarios, sobre todo en lo que respecta a los sistemas informáticos. Si no tienes muchas ganas de trabajar, esto no te afecta demasiado, pero sí que te machaca cuando eres un trabajador comprometido que quiere hacerlo bien”.

Además, el cómic denuncia que las empresas fomentan la competencia entre los compañeros de trabajo. “Claro que la fomentan, aunque esto no es algo nuevo –asegura Hubert-. El suicido está provocado por el cambio constante de reglas y parámetros, por los objetivos inalcanzables, y las empresas saben que son inalcanzables. Y claro, en un contexto como este, las relaciones entre los trabajadores no son buenas”.