El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha responsabilizado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación de la Sanidad y ha considerado que quizá no se estén convocando nuevas plazas de médicos necesarias para responsabilizar de ello a los ejecutivos autonómicos del Partido Popular.

Unas manifestaciones al paso de las cuales han salido fuentes de Moncloa, que aseguran que Feijóo "miente" y que la situación que atraviesa la Sanidad pública se debe a los recortes que aplicó su partido durante la etapa de Mariano Rajoy (2011-2018).

En una jornada por diversas manifestaciones en defensa de la Sanidad, Feijóo ha lamentado que no se creen plazas de médicos, no se amplíen las ofertas de MIR, no haya médicos de atención primaria y no haya pediatras. Y que, ante esa situación, la conclusión del Gobierno, a su juicio "sorprendente", sea que la culpa la tienen los presidentes autonómicos del PP.

Núñez Feijóo, que ha clausurado en Sevilla el acto de presentación de candidatos a municipios de más de 20.000 habitantes de Andalucía, ha asegurado también que el Gobierno de coalición ha "colapsado", por lo que ha recomendado a Sánchez que convoque las elecciones generales justo después de las municipales para evitar hacer pasar a los españoles por "este bochorno" durante diez meses.

"No da igual quién gobierne porque no da igual quién legisle. Cuando se combina la falta de preparación con la soberbia el resultado es un desastre", ha destacado refiriéndose a los últimos fiascos del Ejecutivo como la ley del solo sí es sí o el diseño de los trenes de cercanías de Cantabria y Asturias que no caben en los túneles.

Para el presidente de los populares, Andalucía es el mejor ejemplo de que "no da igual quién gobierne" y del "valor transformador" de la buena política, y ha asegurado que no es causalidad que a los políticos que dan su palabra "y cumplen lo prometido" la gente "les premie" con una mayoría absoluta como ha sido el caso de, presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno.