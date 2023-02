El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han alabado al director Carlos Saura, fallecido un día antes de recibir este sábado el Goya de Honor y considerado uno de los cineastas fundamentales de la historia del cine español.

"Hay que recordar siempre a Saura, sobre todo su vitalidad", ha señalado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en TVE. Sánchez, que ha destacado el último documental que estrenó el director español, ha asegurado que Saura "estuvo siempre activo y pendiente de la evolución de la sociedad".

Precisamente, Sánchez ha avanzado este sábado a su paso por la alfombra de la gala que el Gobierno concederá a Carlos Saura la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, considerado el "mayor reconocimiento". El presidente, que ha definido a Saura como uno de los grandes cineastas de España, ha abogado también por visibilizar este reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Celebran el año "espectacular" para el cine español: "Debemos estar orgullosos"

No ha dudado tampoco en reivindicar a las nuevas generaciones del cine español: "Ha sido un año espectacular, no solo lo dicen las cifras de ciudadanos que han ido a las salas de cine, sino también por la calidad de los actores y actrices, y de la nueva generación de directores y guionistas".

Por todo ello, Sánchez ha defendido la labor de las administraciones públicas para apoyar "la vitalidad de la industria", tanto con ayudas como mediante propuestas legislativas como la ley del cine, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. "El cine y la cultura nos une a todos", ha apostillado.

En cuanto a la ceremonia de los Goya, Sánchez no ha querido decir ningún título favorito. Aunque recientemente puso un tuit elogiando As Bestas, ha asegurado que ha visto "otras", algunas en plataformas, y ha preferido no decantarse por ninguna de ellas.

"Debemos cuidar y estar orgullosos del cine", ha coincidido Feijóo, que ha recordado la importancia del séptimo arte no solo a nivel cultural, sino también económico por los puestos de trabajos. Asimismo, ha destacado el gran año para la industria española. "Este año estamos recuperando la taquilla; hay un cambio generacional en los directores y tenemos actores y actrices fantásticas", ha afirmado.

Sánchez y Feijóo no han sido los únicos representantes de la política en Sevilla. A la gala también han acudido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la de Hacienda, María Jesús Montero, la de Igualdad, Irene Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, que han posado junto a los miembros de la Academia de Cine en el 'photocall'.

Iceta se ha mostrado satisfecho por el nivel de las películas de este año. "Estamos todos contentísimos por la calidad de las películas, por una presencia de mujeres extraordinaria y por lo que sabemos ya, el año que viene va a ser mejor", ha augurado.