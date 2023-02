Galicia quiere limitar el consumo de bebidas energéticas a menores de edad, ¿el motivo?: las advertencias de los expertos sobre los efectos negativos que pueden tener especialmente en niños. De momento, la Consellería de Sanidad lo está estudiando para saber de qué manera limitar el consumo. De momento, no hay plazos marcados, ni fórmulas completas, lo que sí que tienen claro es que esté vigente para 2024.

Según los expertos las bebidas azucaradas no están recomendadas para menores, embarazadas o mujeres en período de lactancia. Pueden generar ansiedad, hipertensión y diabetes por su gran contenido de azúcar: "Son peligrosas cuando se utilizan en exceso, combinan estimulantes, por lo tanto, potencian mucho el efecto estimulante", asegura Julián Pérez Villacastín, presidente Sociedad Española de Cardiología.

El organismo, dice el experto, funciona como un motor: "Si el cuerpo se fuerza y se mantiene forzado continuamente, no es bueno. Sobre todo en la gente joven, si uno resiste más de la cuenta sin dormir no es bueno, si no descansa adecuadamente", explica Villacastín en 'La Hora de la 1'.

Además, hay una tendencia de mezclar este tipo de bebidas con alcohol, sobre todo entre los más jóvenes: "En ocasiones, con esta mezcla se resisten mejor el alcohol, pueden tomar más bebidas alcohólicas. No cabe duda de que esto no es bueno para la salud, independientemente de otros efectos", recalca.

El consumo de estas bebidas es distinto si se trata de un adulto o de un menor: "En los más jóvenes se está formando su organismo y es fundamental que duerman bien, que no consuman este tipo de bebidas en exceso. Al final se crea dependencia y es como cualquier otra droga, incluyendo el café. No es bueno tener estas dependencias y menos cuando el organismo todavía no se ha desarrollado", relata Julián Pérez Villacastín.