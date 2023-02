Julián Pérez Villacastín, pte. Sociedad Española de Cardiología

No están recomendadas para menores, embarazadas o mujeres en período de lactancia. Pueden generar ansiedad, hipertensión y diabetes por su gran contenido de azúcar. Hablamos con Julián Pérez Villacastín, presidente Sociedad Española de Cardiología: "Son peligrosas cuando se utilizan en exceso, combinan estimulantes, por lo tanto, potencian mucho el efecto estimulante. El organismo, el cuerpo, es como un motor, si se fuerza y lo mantiene forzado continuamente, no es bueno. Sobre todo en la gente joven, si uno resiste más de la cuenta sin dormir no es bueno, si no descansa adecuadamente", explica en 'La Hora de la 1'.