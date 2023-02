El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, ha remodelado este martes su Gobierno tras poco más de 100 días en el cargo. Además de nuevos cargos, Sunak ha nombrado a Greg Hands nuevo presidente del Partido Conservador tras despedir a Nadim Zahawi la pasada semana. El líder tory ha creado cuatro nuevos ministerios con la vista puesta en hacer frente a la inflación, atajar la crisis energética e impulsar la economía.

Sunak ha asignado así la nueva cartera de Seguridad Energética y Cero Neto a Grant Shapps, hasta ahora titular de Empresa; la de Ciencia, Innovación y Tecnología a Michelle Donelan, ex de Cultura, y a Kemi Badenoch la responsabilidad de Empresa y Comercio.

Mientras, la ministra sin cartera Lucy Frazer será la nueva titular de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, según ha señalado Downing Street.

Greg Hads, hasta ahora secretario de Estado de Comercio, reemplazará a Nadhim Zahawi, recientemente expulsado de su cargo por haber incumplido el código ministerial a raíz de un escándalo por irregularidades fiscales durante su etapa como responsable de Finanzas.

“I am excited to be asked by @rishisunak to be Chairman of the @conservatives



I joined the Party in 1986 - a ward chairman in 1992, a councillor in 1998, a Group Leader in 1999, an MP in 2005, a Minister in 2011 - an honour to chair it in 2023!



The work starts right away. pic.twitter.com/eMxGSS2uNo“