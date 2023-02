El frío, sobre todo durante la noche, dificulta la vida a las personas sin hogar

Raul Valero tiene 50 años. En otra época trabajó de albañil y encofrador. Llegó a vivir 7 años de okupa. Entró en prisión y, cuando salió, se encontró con la puerta de su casa tapiada. Ahora lleva casi un año viviendo en la calle. "No tengo ningun ingreso, me están ayudando, tengo tres hijos y la custodia, lo que pasa es que los tiene mi hermana: no los voy a tener yo en la calle".

“No tengo ningún ingreso, me están ayudando“

En uno de los albergues de la ciudad de València gestionados por Cruz Roja, se preparan para acoger a personas sin techo. La noche trae consigo una bajada considerable de las temperaturas, sobre todo esta última semana. Aumenta, por tanto, la ocupación.

En el albergue encuentran un lugar donde comer, pero también donde dormir y asearse. RTVE COMUNITAT VALENCIANA

"Ahora mismo tenemos operativas 25 plazas", cuenta Esther Perles, trabajadora social del albergue. "En un momento dado teníamos 18 porque el ayuntamiento, que es el responsable de este local, nos amplió a esas 25".

“También se abre cuando tenemos una emergencia como una ola de frío“

El centro abre sus puertas del 1 de diciembre al 31 de marzo, coincidiendo con la temporada de frío. Pero también cuando las circunstancias climáticas lo requieren. "En ocasiones, cuando tenemos una emergencia como es la ola de frío, calor, lluvias... si que se habilita también y se abre", comenta Esther Perles. "Se cubren las necesidades básicas: se puede lavar ropa, se pueden duchar, pueden cenar e intentamos que descansen lo máximo posible".

01.28 min Albergues sociales contra el frío