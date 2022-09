Mayor dependencia, más pobreza y peor salud. Estos son algunos aspectos que han provocado que el 66% de las personas mayores se encuentren actualmente en riesgo de pobreza, algo que ha agravado la pandemia, que también les ha limitado sus actividades de socialización. Estas son algunas conclusiones del Informe de Personas Mayores presentado este jueves por Cruz Roja Española.

Con el coronavirus, se vieron forzados a confinarse en sus casas o residencias, lo que ha perjudicado su rutina de envejecimiento activo, su capacidad de decisión y ha aumentado su sentimiento de soledad. En conjunto, se han sentido más inseguros en un entorno donde, a su vez, tenían que seguir las normas para su protección, en muchos casos sin contar con su opinión.

Estos son aspectos reflejados en el último de cinco estudios realizados por Cruz Roja durante la pandemia y que "nos sirve como instrumento para conocer y difundir la realidad entre las personas mayores como consecuencia de la pandemia", ha explicado Toni Bruel, coordinador general de la organización.

No obstante, también ha detectado un aumento de la discriminación por 'edadismo' , es decir, por el hecho de ser mayores: más de un 80% afirma que recibe un trato diferente por su edad, y un 8,6% que en los últimos 12 meses alguien ha tomado una decisión en su nombre sin consulta previa.

Preocupación por su salud y el futuro de sus hijos y nietos

En el contexto actual, la principal preocupación es su salud y la de sus hijos, seguido de los problemas de movilidad y el futuro de sus nietos.

"Muchos mayores siguen teniendo el miedo en el cuerpo y hay muchas mujeres muy aburridas", ha explicado Consuelo Catalinas, jubilada y voluntaria en los programas de acompañamiento a otros mayores, a los que llama por teléfono cada mañana. "Yo a todos les digo, arréglate para salir, andar y a reírse mucho".

"¿Mi mayor preocupación? No encontrarme sola", reconoce Magdalena Macarrón, participante de estos programas de acompañamiento. "He encontrado un apoyo con Cruz Roja para volver a entender mi vida; antes tenía a mi familia, mi marido, pero cuando todo se va hay que volver a vivir de una manera diferente y siento que soy una persona válida y que no dependo de alguien"