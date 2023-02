El papa Francisco ha lanzado "el más apremiante llamamiento" a que cesen los conflictos y se retome seriamente el proceso de paz en Sudán del Sur en el encuentro que ha mantenido este sábado con los representantes de los dos millones de desplazados internos.

"Solo con la paz, la estabilidad y la justicia podrá haber desarrollo y reintegración social. Pero no podemos esperar más", ha dicho el papa en su segunda jornada de viaje al país tras escuchar los testimonios de algunos niños que viven en los campos para desplazados.

Como ha recordado el papa en el Freedom Hall de Yuba, donde ha escuchado sus testimonios, "un gran número de niños nacidos en estos años solo ha conocido la realidad de los campos para desplazados, olvidando el ambiente del hogar, perdiendo el vínculo con la propia tierra de origen, con las raíces, con las tradiciones. No puede haber futuro en los campos para desplazados".

Johnson Juma Ale, de 14 años, que vino del campamento de Malakal, ha relatado su experiencia vital al papa: "Vivo en el campo con mi madre y mi padre. No tienen trabajo, pero uno de mis tíos les envía ayuda desde Yuba. Cuando me envía algo de dinero, puedo comprar ropa (...) Muchos niños no van a la escuela porque no hay suficientes profesores y escuelas para todos".

Por su parte Joseph Lat Gatmai, de 16 años, procedente del campo de Bentiu, al que llegó con 8 años, le ha dicho al papa que su vida en el campo "no es agradable". "A lo largo de los años, mis padres, así como otras familias desplazadas, han sobrevivido gracias a la ayuda humanitaria. Si hubiera habido paz, me habría quedado en mi casa, habría vivido una vida mejor y habría disfrutado de mi infancia".