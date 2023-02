El cáncer en primera persona

El cáncer va mucho más allá del diagnóstico, los tratamientos o la supervivencia. Los afectados también tienen que lidiar con un tsunami de emociones. Les toca reinventarse, convivir con las secuelas físicas, psicológicas, laborales, incluso laborales. Esta semana, en RNE Extremadura damos voz a varias pacientes de Mérida. Son mujeres de carne y hueso, que se abren en canal para 'mostrar las tripas' de un problema de salud complejo y duro, que no siempre se comprende.

“Cuando me dijeron que tenía cáncer pensé que me iba a morir“

Uno de los testimonios más conmovedores es el de María. "Cuando me dijeron que tenía cáncer pensé que me iba a morir. Fue un palo, lo pasé fatal. Pero el remate es cuando alguien muy allegado a tí también lo sufre", confiesa. Tuvo cáncer de mama con 52 años; su hija, con 34. "Yo hubiera preferido pasarlo dos veces antes de que ella lo tuviera. Mi hija ha tenido mucha valentía y eso que el suyo ha sido peor, le han hecho una doble mastectomía y aún está en proceso. Pensar en lo que ha tenido que pasar, lo que está pasando, y lo que tiene que pasar... me rompe por dentro. El mío me preocupa menos".

03.08 min Cáncer en primera persona (María) - 01/02/23 - Escuchar ahora

“Yo siempre digo que tengo cáncer, pero que el cáncer no me tiene a mí“

Nina no ha tenido un cáncer sino tres. El primero con 29 años en el cuello del útero. El segundo en la mama derecha. Y el tercero en la mama izquierda con metástasis en el hígado. Se refiere a la enfermedad como 'mi único enemigo' al que ha tenido que enfrentarse durante 16 largos años. 'Yo siempre digo que tengo cáncer, pero que el cáncer no me tiene a mí. Por lo menos fácil no se lo voy a poner'.

03.02 min Cáncer en primera persona (Nina) - 02/02/23 - Escuchar ahora

“...pero ahora ¿quién me va a dar consejos?“

Amalia, delegada de la AOEX en Mérida, lleva 25 años operada de cáncer de laringe. Su mayor preocupación era el disgusto que iba a dar a su familia. "Cuando me dieron el alta en el hospital, mi hija pequeña me dijo: mamá, te han quitado el mal, pero ahora ¿quién me va a dar consejos?". Eso le dio fuerzas para volver a aprender a hablar en un mes. "Eran sesiones semanales. Primero me enseñaban palabras monosílabas, luego bisílabas y así cada vez más largas.... Hasta que un día la logopeda me pregunto: ¿qué has aprendido hoy? Yo le contesté: supercalifragilístico espialidoso. Y ella me dijo, anda, vete para casa, que tienes el alta. Mi hija se emocionó muchísimo".

03.14 min Cáncer en primera persona (Amalia) - 02/02/23 - Escuchar ahora

“En mi proceso, lo peor ha sido la incertidumbre“

A Rosa le diagnosticaron un cáncer con 50 años, en una mamografía que le hicieron por el programa de prevención del cáncer de mama del SES. "Tuve suerte de que lo vieron ahí porque, aunque sólo tenía ocho milímetros, ya tenía un estadio II", cuenta. A la pregunta de qué ha sido lo más complicado, responde: 'Buh, hay muchas cosas muy complicadas. En mi proceso, lo peor ha sido la incertidumbre mientras esperas el resultado de la biopsia y del resto de pruebas porque no sabes a lo que te enfrentas". En cuanto a qué pediría en el Día Mundial del Cáncer. "Yo reivindicaría más apoyo para los que estamos pasando por esto, más atención psicológica, más atención social, porque hay minusvalías que incapacitan para volver al trabajo de antes. Que los reconocimientos médicos no tarden tanto. Y, por supuesto, más investigación."