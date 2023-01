La Fiscalía Anticorrupción ha defendido este martes la legalidad de los acuerdos de conformidad alcanzados con algunos de los acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, asegurando que no se trata de "pactos obscenos ni clandestinos".

"Bien lo sabe el que fue absuelto en el juicio de los trajes en que hubo dos conformidades", ha contestado la fiscal Concepción Nicolás al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, que denunció en declaraciones previas a la vista oral las maniobras del Ministerio Público.

La representante de la Fiscalía ha dejado claro durante el trámite de cuestiones previas que las conformidades de algunos de los principales acusados, como el líder de Gürtel Francisco Correa o su número dos Pablo Crespo, no son "pactos obscenos oscuros" y tampoco suponen nada "novedoso ni ilegal".

"Se trata de un derecho personal voluntario, es perfectamente legal y conocido por la jurisprudencia. La jurisprudencia viene diciendo que todos estos reconocimientos de los hechos para beneficiarse de una atenuante exigen una cooperación seria y relevante. Esto ha querido hacer el fiscal", ha justificado Nicolás.

Críticas de Camps a la Fiscalía

Fue este lunes cuando, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Camps calificó de "obscenidad" que la Fiscalía "busque personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que pide muchas veces".

"Fíjese lo que es decir: le voy a meter 20 años en la cárcel pero no estará ni un solo día si dice que no se quien hizo no se que cosa. En un Estado de derecho, un país moderno y civilizado esto no debería corresponder", añadió.

Camps se expresó así antes de ser juzgado por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel', del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel.