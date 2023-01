El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha denunciado este lunes una "persecución feroz" de la Fiscalía Anticorrupción y sus "pactos secretos y obscenos" con algunos de los principales acusados en el juicio en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación del montaje de un expositor en Fitur en 2009 a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel'.

"Jamás he temido nada que tenga que ver con todo lo que durante estos años ha sido una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción", ha subrayado en declaraciones a los medios a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde se reanuda el juicio este lunes después de que el tribunal suspendiese la semana pasada su inicio.

Preguntado sobre si teme que los pactos que han cerrado algunos de los principales acusados en esta vista oral con Anticorrupcion puedan perjudicar su defensa, Camps ha asegurado que no teme "absolutamente nada".

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación para Camps, que ha vuelto a cargar duramente contra el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, por perseguirle también de manera "feroz" y le ha instado a ser "valiente" para ponerse delante de los medios de comunicación y dar explicaciones.

Criticas a Anticorrupción

El expresidente valenciano ha insistido en que es una obscenidad que el Ministerio Público "busque a personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que se piden muchas veces".

"Fíjese lo que es decir: le voy a meter 20 años en la cárcel pero no estará ni un solo día si dice que no se quien hizo no se que cosa. En un Estado de derecho, un país moderno y civilizado esto no debería corresponder", ha apostillado.

El que arranca este lunes será su segundo juicio por Gürtel -el primero, conocido como el de "los trajes" y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011- y, según ha dicho, lo afronta sin temor alguno.

Junto a él serán juzgadas 26 personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.