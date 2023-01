El debate sobre la "tolerancia cero" con el "baboseo" prende tras las denuncias en los Premios Feroz

La denuncia de una presunta agresión sexual en la fiesta posterior a los Premios Feroz ha iniciado un debate sobre el acoso en el ocio nocturno y la normalización de sus límites. Varias actrices han señalado haber vivido situaciones similares a las descritas el pasado sábado y reclaman un “me too global” que se extienda a todas las capas de la sociedad.

El creador Roberto Enríquez Higueras, conocido como Bob Pop, fue uno de los que relató una agresión del productor Javier Pérez Santana en la fiesta de los Feroz y explicó en una entrevista en la Cadena Ser que no era consciente de que era denunciable que intentarán “comerle la boca” sin consentimiento. "Me parece un avance enorme que no tengamos que asumir que es lo normal” y que “hay cosas que no tenemos por qué aguantar, ni de un borracho ni de nadie".

La secretaria de Unión de Actores y Actrices, Silvia de Pé, que también ha reconocido haber sufrido ese tipo de acoso, ha alabado la "valentía" de las personas que han denunciado lo ocurrido porque "no es fácil y siempre hay miedo a las represalias o a las cosas que puedan pasar”. La directora Alauda Ruiz de Azúa, premiada en los Feroz a mejor guión por Cinco Lobitos, ha celebrado en una entrevista en RNE que el asunto se esté tratando "con la seriedad, respeto y rigor" que se merece y ha extendido su apoyo a las víctimas.

“Si el precio de que cuaje el mensaje “si te acosan en una fiesta, denuncia en la fiesta” es que los Feroz 2023 sean “los del acoso”, se paga. Y encantados. Y en 2024 otra gala y otra fiesta. Sin acosadores.

Amigos de @PremiosFeroz: buen trabajo y aquí estoy para serviros.“ — Alberto Rey (@Albertoenserie) January 30, 2023