El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, investigado por su papel en el violento ataque contra la sede de las instituciones nacionales en Brasilia el pasado 8 de enero, ha solicitado un visado de seis meses para permanecer en Estados Unidos, según ha informado este lunes su abogado.

Bolsonaro abandonó Brasil el 30 de diciembre, dos días antes de la investidura del actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien todavía no le ha felicitado por su victoria en las elecciones celebradas en octubre. Algunos congresistas demócratas de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden que expulsase al exmandatario y no le concediese el visado, aunque el demócrata no respondió.

"Esperamos aportar la mayor satisfacción y los resultados deseados a nuestro cliente", ha afirmado su bufete de abogados en un comunicado.