Tras varias semanas de los asaltos a las sedes de los tres poderes de Brasil, el presidente del país, Luis Inacio Lula da Silva, ya se ha reunido varias veces con los tres jefes de las Fuerzas Armadas. En la primera ocasión expresó su malestar por la postura que habrían adoptado los militares, mientras que el pasado viernes, según el ministro de Defensa José Múcio, el presidente les habría trasladado su "fe" en su labor. Sin embargo, la relación de los militares con el nuevo gobierno no es fluida.

Una de las muchas incógnitas sobre el asalto tiene que ver con si hubo complicidad de las autoridades de Brasilia y del Ejército durante el asalto al Palacio del Planalto, Parlamento y sede del Supremo.

Desconfianza desde el Ejecutivo hacia las fuerzas armadas

Desde el Gobierno y los partidos que lo apoyan son muchas las dudas y críticas sobre la actuación de los militares. "Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entrasen" decía Lula da Silva.

Con el paso de los días el presidente fue subiendo el tono de las acusaciones. Una semana después, el Gobierno inició la "limpieza" de lo que consideran elementos "bolsonaristas" en su entorno inmediato prescindiendo, por ejemplo, de decenas de militares que se encargaban de la seguridad de la residencia oficial, el Palacio de la Alvorada. De hecho, Lula da Silva hizo una demostración de fuerza destituyendo al hasta entonces comandante del Ejército, Júlio César de Arruda, que no ha llegado a estar un mes en el cargo. El relevo es el general Tomas Miguel Ribeiro Paiva, quien se ha presentado como "defensor del orden democrático".

El presidente brasileño, no obstante, ha recordado que no tiene una mala imagen de las fuerzas armadas, puesto que no tuvo problemas en sus dos primeros mandatos entre 2003 y 2010. Solo pide, una "relación civilizada" y añade que las Fuerzas Armadas "no son el poder moderador que se creen que son".