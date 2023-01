Informe Semanal - Brasil, después del caos

El asalto de los bolsonaristas a los tres poderes del Estado hizo contener la respiración a medio mundo. El presidente Lula Da Silva ha anunciado que buscará a quienes financiaron la incitación al golpe de Estado y que lo pagarán con la fuerza de la ley. En este reportaje, encabezado por Carolina Teruel y Jesús Iglesias, se analiza la importancia de que los militares no lo apoyaran. Porque como dice Susanne Gratius, profesora de Relaciones Internacionales de la UAM, "podía haber ocurrido todo lo contrario".



Las imágenes recuerdan a lo que ocurrió en el Capitolio, en Washington, hace dos años. Como entonces los partidarios de Trump, ahora en Brasil los de Bolsonaro hablan de fraude electoral. Los asaltantes del domingo pedían, nos explica Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, "una intervención de los militares para salvaguardar la democracia. Ellos entienden que las elecciones no han sido justas, que Lula representa la llegada del comunismo al poder". La crisis está lejos de haber terminado. Hay cerca de 800 detenidos y el país está más dividido que nunca.



Mientras tanto, Jair Bolsonaro desde Florida, donde viajó dos días antes del traspaso de poderes para no asistir, condenó con tibieza el asalto. Para la profesora Susanne Gratius "es evidente que Bolsonaro está detrás de esto. Él, de alguna forma, había incentivado este movimiento y había dicho antes de las elecciones que o gano las elecciones, o me arrestan o me muero".