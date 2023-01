El Consejo de Ministros aprobará en su reunión del próximo martes un plan nacional de accion contra el antisemitismo, que desarrollará para España la Estrategia europea de Lucha contra el Antisemitismo , aprobada en octubre de 2021, y tendrá una "implementación inmediata". Así lo ha anunciado este viernes el ministro de la Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños, durante el acto en memoria del Holocausto que se ha celebrado en el Senado.

En el acto de Estado, que ha contado con el testimonio de una superviviente del gueto de Varsovia, Irene Shashar, de 85 años, han participado también la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el presidente del Senado, Ander Gil, entre otras autoridades y representantes de las comunidades judía y gitana, y ha contado con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención, Bolaños ha afirmado que, con la implementación de este plan, el Gobierno pretende "mejorar los recursos" en la lucha contra el antisemitismo, algunos de los cuales ya están contemplados en el Código Penal o en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

El ministro ha precisado que el Ejecutivo quiere "seguir profundizando en estas medidas" y "favorecer las condiciones para que las comunidades judías puedan vivir conforme a sus costumbres, tradiciones y creencias, en total convivencia con nuestro ordenamiento jurídico".

Bolaños ha recordado que "aquellos crímenes atroces" del Holocausto "dejaron una huella profunda" pero ha lamentado que en las últimas décadas se asiste a "delitos de extrema gravedad" y, en estos momentos, "al horror en Ucrania" y en otros conflictos bélicos en el mundo. Además ha alertado de "nuevas amenazas" como la difusión de contenidos por internet que niegan el Holocausto y que exigen "la acción urgente de las autoridades políticas".

Encendido de velas y plegarias

El acto se ha celebrado en el antiguo salón de plenos del Senado, con encendido de velas, plegarias y varias piezas musicales al violín. La intervención más emotiva la ha protagonizado Irene Shashar, superviviente del Holocausto que, sin utilizar papeles, ha recordado que en 1939 los nazis obligaron a todos los judíos de Varsovia a encerrarse en un gueto, por lo que su familia se refugió en un "pequeño departamentito" de ese área acotada.

"Recuerdo la hambruna, recuerdo los bombardeos, recuerdo los pasos de las botas de los nazis, recuerdo ser una niña curiosa, con dos o tres añitos, levantar un pedazo de papel en una calle del gueto y encontrarme con el esqueleto de un pequeño niño", ha relatado Irene.

Un día encontraron a su padre en el suelo de la cocina sangrando y fue "la última vez" que le vio, ni sabe dónde está enterrado. Su madre la llevó fuera del gueto por unas cloacas, entre la pestilencia y las ratas, y ella solo llevaba su "muñequita" para jugar. "Pasé tres o cuatro años escondida en armarios de diferentes familias, con una bacenita (bacinilla) y con mi muñeca; mi mami me traía algo de comer, me cambiaba la bacenita... y me dijo que si me portaba bien, no gritaba, no me quejaba, todo eso iba a terminar en pocos días e íbamos a salir a jugar al parque", ha rememorado Irene.

Tras relatar varios "milagros", como no ser descubierta en registros de soldados alemanes, Irene ha concluido que su salvación entonces tiene que ser empleada ahora en trasladar sus recuerdos a sus dos hijos, siete nietos y "las generaciones venideras", con su ruego de "concordia, fraternidad, comprensión" para todo el mundo.

Es el undécimo año consecutivo en el que el Senado alberga el 27 de enero este acto en recuerdo del Holocausto, coincidiendo con el día oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Este día lo estableció el Parlamento Europeo en el 27 de enero, al ser la fecha en que se liberó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau (Polonia), liberación de la que se cumplen 75 años.