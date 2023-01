Los tanques Leopard 2, de fabricación alemana, son los más empleados en el mundo y ayudarían al Ejército ucraniano en una ofensiva contra las tropas rusas. Estos carros de combate cuentan con un motor diésel, un equipo de visión nocturna y un sistema láser que ayuda a apuntar con más precisión en dirección hacia un objetivo en movimiento.

El Gobierno alemán está bajo presión para aprobar un aumento en el apoyo militar por parte de los países occidentales a Ucrania y permitir la exportación de estos vehículos blindados a Kiev. En la reunión de los países del Grupo de Contacto para Ucrania que se ha celebrado este viernes en la base militar de Ramstein, en Alemania, Berlín no ha desbloqueado el suministro de estos carros de combate que las fuerzas ucranianas necesitan para defenderse y recuperar el territorio ocupado por Rusia, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El principal asesor del presidente Zelenski, Mijailo Podolyak, afirmó este jueves que "los tanques son clave para acabar bien la guerra". "Es hora de dejar de temblar ante Putin y dar el paso definitivo", insistió.

Algunos países, como Polonia, están de acuerdo en el envío de los Leopard 2, pero la exportación de este material necesita la aprobación del Gobierno alemán.

El jefe de investigación del Instituto for Statecraft de Londres, Nicolás de Pedro, asegura en declaraciones a RNE que las dudas o el planteamiento del canciller alemán, Olaf Scholz, son comprensibles, pero es "erróneo porque es un incentivo a Rusia a mantener y aumentar la guerra, no al contrario". "Rusia solo va a negociar cuando sienta que los costes de seguir son mayores y no conducen a nada", añade.

¿Qué son los tanques Leopard 2? De fabricación alemana, estos carros de combate son los más vendidos en el mundo y han sido empleados durante décadas tanto por el Ejército alemán como por el de más de una docena de otros países europeos, así como por las fuerzas armadas de naciones como Indonesia o Canadá. Estos tanques funcionan con un motor diésel, tienen una longitud de cerca de 10 metros y alcanzan una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Además, tienen un cañón de 120 milímetros y 2 ametralladoras de 7,62 milímetros, con capacidad de 42 disparos. Diario de Ucrania Día 329: el cambio de era en la defensa alemana Escuchar audio Los Leopard 2 tienen también un equipo de visión nocturna y un sistema láser que puede medir la distancia a la que se encuentra un objetivo, una función permite apuntar con más precisión en dirección hacia un objetivo en movimiento.

¿Por qué quiere estos tanques Ucrania? Para el almirante de Flota retirado Juan Rodríguez Garat, "un número suficiente de los tanques Leopard le permitiría a Ucrania llevar a cabo contraataques en lugares menos defendidos del frente y reaccionar rápidamente en el caso de que los propios rusos rompieran el frente ucraniano". "Es una seguridad más. No es absolutamente imprescindible, ni es el arma definitiva, porque incluso en los ejércitos europeos, el Leopard no es más que una pieza más que funciona integrada con aviación de ataque para llevar a cabo avances", opina el almirante retirado en declaraciones a RNE. "Con los Leopard, Ucrania solo conseguiría una parte de un sistema completo que es el que podría llevarle a la victoria", recalca. Diario de Ucrania Día 322: Leopard 2, el carro de combate que anhela Ucrania Escuchar audio Alrededor de 20 países del mundo cuentan con este modelo de carro de combate, lo que significa que cualquiera de ellos podrían abastecer de estos vehículos blindados a Ucrania y esto también facilitaría su mantenimiento y la formación de los militares ucranianos que manejarán los Leopard. Entre los países que emplean los vehículos blindados Leopard 2 se encuentran España, Dinamarca, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Turquía, Noruega, Austria y Polonia.

¿Cuántos tanques Leopard 2 hay disponibles? El Leopard 2 es uno de los tanques más empleados, pero tras el final de la Guerra Fría, los carros de combate y otras armas pesadas escasean en la mayor parte de los países occidentales, ya que muchos países redujeron de forma drástica sus ejércitos. Alemania cuenta con alrededor de 350 tanques Leopard 2, aunque en total hay unos 4.000 vehículos blindados de este tipo, según el almirante retirado Rodríguez Garat. "Si Ucrania necesita 500 carros, "el único que le puede resolver el problema es Leopard", subraya. La industria de defensa alemana tiene prohibido por ley producir estos carros de combate para mantener las existencias. Por esa razón, los países que solicitan nuevos tanques deben esperar entre dos o tres años para recibirlos.