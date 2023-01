El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, ha instado este jueves a las organizaciones judías a condenar los comentarios del ministro ruso. "El antisemitismo patrocinado por el estado ruso no debe tolerarse", ha indicado a través de su cuenta en Twitter.

“We call on Jewish organizations to condemn Sergey Lavrov’s shameful statement equating Russians, who are waging a war of aggression against a sovereign nation, with Jews murdered by the Nazis during the Holocaust. Russia’s state sponsored anti-Semitism must not be tolerated.“