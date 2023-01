Ya han entrado en vigor las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España que prohíben la circulación de los vehículos sin etiqueta medioambiental en núcleos urbanos de diversas ciudades españolas. Responden a la Ley de Cambio Climático y Transición energética aprobada en 2021 por el Gobierno y que obliga a los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a tener estas áreas de circulación restringida para vehículos contaminantes, algo que también se aplica a los de más de 20.000 que superen niveles máximos de contaminación.

Las ZBE buscan reducir la contaminación en núcleos urbanos y funcionan en ciudades como Madrid, Barcelona y Pontevedra, donde ya estaban en vigor. No obstante, hay otros municipios que todavía no las tienen listas y esperan ponerlas en marcha en los próximos meses, como Cuenca, Toledo o Palma de Mallorca.

El Ejecutivo aprobó a finalez de año el Real Decreto que regula estas áreas libres de emisiones y en el que expone unas directrices generales que sirven como guía para los territorios que tienen que implantarlas, con el fin de instaurar un transporte limpio y sostenible en las ciudades de cara a 2030 y, posteriormente, a 2050.

Pero, ¿a qué vehículos afecta esta nueva norma en 2023? ¿Qué ocurre si accedo a estas zonas? Te contamos las claves de esta legislación ambiental que afectará a miles de conductores en todo el país.

En ambos casos, se controla con cámaras que identifican la matrícula de cada vehículo que entra y sale del área delimitada y, en cada caso, impone o no una sanción. No obstante, también hay excepciones , como ser un vehículo profesional, contar con una invitación de un residente, tener una plaza de garaje o aparcar en un parking público.

Las restricciones se centrarán en no permitir el acceso de vehículos contaminantes , es decir, los considerados como más antiguos y contaminantes y que no tienen una etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT).

¿Cómo lo están implantando las ciudades españolas?

A pesar de la obligatoriedad de la medida, son pocos los municipios que han arrancado el año cumpliendo con la normativa. Entre ellos están Madrid, Barcelona, Pontevedra (Galicia) y Zaragoza, donde se ha activado una ZBE provisional en el casco antiguo y, de momento, sin multar por acceder.

Otras ciudades están aprobando diversas normativas y esperan poner sus ZBE en marcha en los próximos meses. Entre ellas, Ciudad Real, Talavera de la Reina, Albacete, Cuenca y Toledo, en Castilla-La Mancha, según indican a RTVE fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En Asturias, Gijón prevé empezar a construir en enero su ZBE en el barrio de La Calzada, según fuentes del ayuntamiento. También están de obras en Guadalajara, que quiere poner su ZBE en el casco histórico. En Palma de Mallorca esperan articular su ZBE a lo largo de este año en Sevilla, donde ya había restricciones de circulación en el casco antiguo de la ciudad y del barrio de Triana, han activado otra ZBE en la Isla de la Cartuja en una primera fase informativa y sin sanciones. En Salamanca han optado por empezar creando un tramo pde carril bici dentro de su programa de implantación de ZBE.

Por otro lado, hay municipios afectados que, de momento, no tienen previsto aplicar ZBE en sus calles. En Murcia, ninguna de sus cinco ciudades de más de 50.000 habitantes prevé hacerlo y no tiene calendario fijado para este año. País Vasco y Comunidad Valenciana, donde aún no lo aplican, están estudiando la propuesta del Ministerio para luego elaborar una ordenanza municipal. En Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz está trabajando para convertir su casco histórico en su futura ZBE a lo largo de 2023. En Cantabria deberán instaurarse en Torrelavega y Santander, pero aún no se han diseñado los modelos.

Los ayuntamientos de Castilla y León aún tienen pendiente desarrollar la legislación y, en todo caso, no prevén imponer sanciones a los conductores, como en Valladolid, donde buscan retrasar las multas hasta el 31 de diciembre de 2023.

Según Sumauto, en España hay alrededor de 11,5 millones de coches circulan por las ciudades que tendrán la obligación de tener una ZBE en 2023. De ellos, la medida afectará a casi cuatro millones de vehículos en todo el país, que son los que no tienen el distintivo de la DGT. Según su análisis, Canarias es la comunidad que tiene un porcentaje mayor de vehículos sin etiqueta, pero también tendrá impacto en en Ourense, Ponferrada y León capital, donde cerca del 40% de su parque móvil no tiene distintivo ambiental y son ciudades con un parque móvil envejecido.