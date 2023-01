El Ministerio de Defensa de Rusia ha reconocido este lunes la muerte de al menos 63 soldados rusos por el impacto de un misil ucraniano contra un cuartel del Ejército ruso en la localidad de Makíivka, en la región de Donetsk, anexionada por Moscú en septiembre.

Por su parte, el mando ucraniano ha informado sobre este ataque en su cuenta de Facebook y ha señalado que "Papá Noel empaquetó 400 cadáveres de cerdos rusos", además de más de 300 heridos.

Tras los ataques masivos de misiles y drones rusos del 31 de diciembre y el 1 de enero, los rusos han vuelto a la carga este lunes y el Ejército ucraniano ha anunciado el derribo de la mayoría de los proyectiles.

Kiev "percibe" el temor de Moscú

El asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, ha asegurado que "lo que más teme Rusia es que Ucrania vaya hasta el final". "Rusia no puede influir en nada. Algo que sin lugar a dudas ellos no desean, ya que no se trata solo de Ucrania, se trata de la influencia de Rusia en los temas conflictivos de la política global", ha explicado a la televisión ucraniana, al señalar que Kiev no cambiará su actitud ante la invasión rusa.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también se ha referido al miedo de Rusia y ha indicado que este "se percibe".

"Hacen bien en tener miedo, porque están perdiendo. No les ayudarán ni los drones, ni los misiles, ni todo lo demás, porque estamos juntos. No podrán quitarle la independencia a Ucrania", ha añadido.